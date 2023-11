La Chupetona vuelve con novedades y renovada energía 

lunes 06 de noviembre de 2023 | 18:05hs.

Tras varios años sin pisar escenario, en un mundo cambiado y distinto al que dejaron cuando se alejaron de la escena del under regional, La Chupetona regresa en diciembre con nueva música y muchas novedades.

La banda que siempre se caracterizó por no solo contagiar una onda de rock, con pachanga y energía -además de la cuota de humor que siempre sumaron al show no sólo en las letras sino también en las performances arriba del escenario- retorna con nuevos integrantes y la intención de seguir haciendo sonar al grupo.

“Se fue dando el regreso de manera paulatina, pero debemos decir que con nueva formación. Y eso se debe más que nada a una cuestión de ocupaciones. Los muchachos no estaban pudiendo integrar la banda nuevamente por horarios de laburo, falta de tiempo, cuestiones familiares/personales y más. Así que hay algunos que se abrieron por el momento”, dijo Raúl Medina, uno de los integrantes desde la formación del grupo. Además, en diálogo con Radioactiva, el artista también destacó que, de todas formas, están haciendo el precalentamiento: “Todavía no está cerrado todo, obviamente se pueden sumar y es lo que queremos. Sólo que por el momento arrancamos sin ellos porque no queremos apagar el motor”.

Es que “la banda es el arte de combinar los ensayos y ahí es donde se complica”, dijo por su parte Miguel Allou, resumiendo las dificultades de combinar horarios de ensayo grupal con ocupaciones y vida personal cuando no se vive exclusivamente de la música.

Entre las novedades que comentaron en Acá te lo Contamos, destacaron que la vuelta de La Chupetona se da con las incorporaciones del Chino Villalba y Cristian Benítez, reconocidos en el ambiente local y con varios años de experiencia en escenarios. También aseguraron que ‘El abuelo’, uno de los integrantes formadores de la banda, sigue integrando el grupo.

Un regreso esperado

El retorno se da con la intención de divertir y divertirse haciendo lo que más les gusta: música.

“La idea es transmitir un poco de alegría, hacer una fiesta en cada presentación. La interacción, la actuación, el circo y las payasadas seguirán presentes, como siempre. Lo hacemos porque lo disfrutamos”, señalaron.

Y en ese punto, destacaron también que el mundo en el que tocaron por última vez difiere bastante del actual. Motivo por el que debieron adaptarse a los tiempos que corren y modificar algunas puestas en escena, algunas letras de canciones en particular y también varios aspectos relacionados al humor que siempre los caracterizó.

“Regresamos con algunos ajustes, varios cambios. Nos actualizamos un poco. Hay cosas de las que antes nos reíamos que ahora ya no resultan graciosas o que son más bien ofensivas. Entonces, nos fuimos adaptando a los tiempos que corren justamente para no llevar tampoco un mensaje erróneo al público”, acotaron haciendo hincapié en la importancia de tener empatía al momento de compartir un discurso público.

Sin perder la esencia, combinando el humor con el rock, La chupetona siempre se destacó también por mezclar colores y estilos. “Eso seguirá. Aunque tengamos una base rockera tocamos un poco de todo. La idea es pasarla bien y también que la gente lo disfrute”, apuntaron haciendo referencia a que el grupo siempre se basó en buscar su propia identidad y conectar con el público desde las buena onda.

Sobre el retorno, adelantaron que será el 2 de diciembre, en un gimnasio ubicado en la avenida Tambor de Tacuarí (entre las avenidas Lavalle y Santa Catalina), con horario a definir.

“Estamos ajustando detalles de la presentación. Pronto habrá más novedades al respecto, pero ya están todos avisados”.