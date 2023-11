Denunciaron públicamente al pintor Bernardo Neumann por abuso

lunes 06 de noviembre de 2023 | 11:25hs.

El artista plástico Bernardo Neumann fue denunciado públicamente por abuso sexual mediante una publicación en Instagram por parte de la actriz Muriel Morgenstern. Los hechos habrían ocurrido entre el 2007 y 2009, cuando la denunciante tenía entre 19 y 21 años de edad. Según pudo saber El Territorio, hasta esta mañana no había hecho una presentación formal ante la Policía de Misiones.

Por su parte, el pintor decidió borrar todas sus publicaciones del Instagram y su cuenta de Facebook luego de que el hecho se hiciera público debido a que empezó a recibir señalamientos en los comentarios. “Buen día, estoy en shock, será más adelante. Gracias”, respondió escueto el artista ante la consulta de El Territorio sobre si quería hacer declaraciones al respecto.

La conmoción empezó a en la tarde del domingo, cuando la actriz posadeña publicó en sus redes sociales un inesperado anuncio: “Hoy a las 21.00 haré una denuncia pública acerca de un abuso que viví de parte de un amigo de mi viejo quien fuera después compañero mío de trabajo y artista conocido”. Ya a la hora del directo, la protagonista de Detrás del Sol se sentó sola frente a la cámara y leyó un manuscrito que data desde el 30 de octubre. “Quiero exponer una de las cosas más traumáticas que recibí”, introdujo y contó sobre la buena relación y admiración de su familia con Neumann, a quien le decía “tío” debido a que era un gran amigo de su padre, Carlos Orlando “Thay” Morgenstern.

“Hago esfuerzo pero de cierto modo bloquee algunos recuerdos”, se excusó y relató que la situación ocurrió en un viaje al interior para un concurso de paisajistas al que fue con el denunciado luego de insistirle a su mamá. Para su sorpresa, luego situaciones que le generaron dudas todos estos años - como la copa de vino que le causó mucho sueño - en la cabaña donde iban a dormir había solamente una cama de dos plazas. El artista le había manifestado en primera instancia que dormirían en camas separadas aunque supuestamente luego le informaron que el albergue estaba lleno.

Se sintió insegura y se acostó vestida con abrigos en la cama, mientras su “tío del corazón” se bañaba. Se durmió y durante la madrugada, siempre según su relato, habría ocurrido el ataque. Ya entre llantos, Muriel expresó “reaccioné y le dije ‘no pará, qué haces. Le pegué con fuerza y le tiré hacia la derecha’. Me decía ‘perdoname, perdoname, entre llantos que parecían de una criatura arrepentida’.

Añadió que no pudo comunicarse con alguien esa noche y no solo tuvo que dormir en el sitio, sino que también pasó todo el día siguiente con el artista. Morgenstern expresó que nunca pudo realizar la denuncia debido a que “también creía que fue culpa mía, no quería quedar expuesta y hacer quedar mal a los que hicimos la película. Era todo muy lindo para manchar la película con un abuso. Entonces desistí”:

Sin embargo, lo que la motivó a hacer pública la situación fueron, dijo, las denuncias por grooming contra un profesor de danzas quien “recientemente le enseñaba hip-hop a mi hija. La alarma se encendió y con solo pensar que podría vivir algo parecido a lo que yo dije: BASTA”.