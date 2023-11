Empiezan a distribuir los preservativos vaginales en Caps y hospitales de Posadas

lunes 06 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

El preservativo vaginal era bastante demandado en Argentina pero no figuraba dentro de la oferta de métodos anticonceptivos al que las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ pudieran acceder. Recientemente eso cambió y se está introduciendo de a poco en los distintos centros de salud para obtenerse de manera gratuita.



En ese contexto, en septiembre los efectores de Salud Pública de Misiones se estuvieron capacitando al respecto para así también poder asesorar a las usuarias y hace unos pocos días llegaron a los depósitos de la provincia y comenzarán a distribuirse a partir de hoy en Caps y hospitales de Posadas y Garupá, así lo confirmaron a El Territorio desde el Programa de Salud Sexual y Procreación responsable de la cartera sanitaria provincial.



Así, llegarán al Caps 32 de Itaembé Miní, al Caps 5 del barrio de Yacyretá, el Policlínico que está en el ex Materno Neonatal, en el Hospital de Villa Cabello, en el Caps 23 del barrio A4 y en Garupá en el Hospital de Fátima y en el Caps 10.



“Esos son los lugares a donde va a estar centralizado acá en Posados, tanto para adolescentes como para cualquier mujer que solicite el método. Igualmente vamos a armar un flyer de difusión para que justamente todos los efectores que trabajan en red sepan que de cualquier paciente que requiere este insumo nuevo van a tener la dirección, el contacto, el número de la línea para poder comunicarse”, detalló a este medio Norma Miño, referente del programa antes mencionado. Agregó además que ya está disponible en los hospitales de El Soberbio y San Vicente.



Para empezar la introducción de este método anticonceptivo se recibió una primera partida de 1.000 ejemplares y se les realizará un seguimiento a las usuarias para conocer su experiencia, las características de las pacientes y su adherencia a ese insumo, “ver una caracterización respecto a quiénes son las mujeres que más lo solicitan o utilizan, qué grupo etario, si son mujeres cis o si son trans”.



Este medio consultó a algunas farmacias de la ciudad capital y todavía no se están comercializando en sus sucursales.



“En la medida en que vayamos recibiendo la cantidad de insumos, vamos a ir distribuyendo y capacitando al recurso humano para la distribución en las otras zonas sanitarias”, comentó.



Método de barrera

El preservativo vaginal cumple las mismas funciones que el peneano, esto es, un método de barrera que protege de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y previene de embarazos no deseados. Otra de las ventajas es que puede colocarse hasta ocho horas antes de la relación sexual.



“La que decide aquí es la mujer, es decir, antes tenía que negociar con la pareja, con la otra persona para que realmente lo utilice y pueda estar segura de ese cuidado. Hoy ya trabajando con su decisión, con su autonomía y fortaleciéndola a ella, es quien decide cuándo utilizarlo, cómo y con quién”, destacó Miño.



Es de un sólo uso y desechable, no se puede utilizar el mismo en más de una oportunidad. “Esto es importante aclarar porque antes, hace muchísimo tiempo, cuando venían los preservativos vaginales, se podían reutilizar. Este no, para cada relación sexual con penetración: con pene, con dildo, con juguetes sexuales, es importante tener el preservativo vaginal colocado. Para cada relación se utiliza un nuevo preservativo”, hizo hincapié la profesional de la salud.



Asimismo, se puede combinar con los otros métodos anticonceptivos, como las pastillas, inyectables, con los DIU, dispositivos intrauterinos, entre otros. “Con el único método que no se puede utilizar es con el preservativo peneano porque la fricción va a hacer que se rompa y no va a dar ningún tipo de protección”, aclaró.



Su colocación no es muy complicada, sostuvo, Miño, no obstante cada mujer en base a su utilización encontrará la manera más cómoda de hacerlo y elegir si lo sigue usando o no. “Tiene un anillo que es interno, que es por donde se coloca en la vía vaginal y con el anillo externo queda cubierta parte de la vulva, que en el frotamiento estimula el clítoris, entonces esto también genera una mejor lubricación, mayor deseo y mayor respuesta sexual”, explicó.



En los centros de salud mencionados, las mujeres y adolescentes que se acerquen a pedir el anticonceptivo recibirán un material gráfico que explica su colocación e información sobre el insumo.



“Todo eso se evalúa y se hace el seguimiento de la paciente para conocer su opinión, para conocer su experiencia, para que ella cuente en ese espacio a través de un formulario de cómo va la experiencia en función del uso de ese insumo”, indicó.



“En la medida en que vayamos difundiendo y que las mujeres en sus barrios, en sus comunidades se vayan enterando de que ahí en su Caps pueden ir y solicitarlo, en la medida en que vayan completando el formulario y que se les vaya haciendo ese acompañamiento, vamos a ir teniendo mayor cantidad también de información”, sostuvo Miño y agregó: “La idea nuestra es ir monitoreando todo esto mes a mes, como para ir viendo también la cantidad de insumos que se va a ir requiriendo en la medida en que transcurre el tiempo”.



Demanda adolescente

Miño reconoció que las principales interesadas en este método anticonceptivo son las adolescentes.



“Ahora estamos con todas las campañas de sensibilización en los ámbitos educativos, en los ámbitos comunitarios, vamos trabajando, les vamos mostrando, les vamos enseñando cómo es la técnica en cuanto a su colocación”, contó y añadió: “Las chicas lo pueden tocar, pueden sentir cómo es el material del cual está compuesto, consultan sobre sus dudas, presentan los interrogantes, preguntan sobre la técnica de colocación. Les explicamos nosotros que ellas van a saber si se lo colocan acostadas, en cuclillas, levantando la pierna, es decir, lo van a experimentar según lo que se adecúe a sus necesidades”.

Quienes lo probaron dijeron que lo recomendarían