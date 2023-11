Firma de convenio Diario El Territorio-Instituto Saavedra: De la teoría a la práctica

sábado 04 de noviembre de 2023 | 12:20hs.

El pasado 2 de noviembre se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación Institucional entre el Instituto de Estudios Superiores Hernando Arias de Saavedra y el Diario El Territorio de Misiones.

Esta firma permitirá que estudiantes del último año de la carrera de Periodismo de la Casa de Estudios puedan realizar sus Prácticas Profesionales en el prestigioso medio reconocido a nivel regional.

Cabe destacar que anteriores experiencias similares han ayudado a que los estudiantes puedan encontrarse directamente con una experiencia en el mundo laboral e insertarse rápidamente.

Griselda Fernández, representante del Departamento de Recursos Humanos del diario El Territorio, comentó que siempre se considera al Instituto Hernando Arias de Saavedra para el ingreso de los estudiantes al área de Redacción, “la experiencia que tuvimos fue muy buena con los pasantes, superó nuestras expectativas y por eso después inclusive se los vuelve a considerar porque son chicos que salen bien capacitados. Si bien el periodo de pasantía es corto, ya se los considera para que queden como periodistas del medio”.

“Con este convenio se busca enseñar y que tengan la posibilidad de conocer el campo laboral porque es diferente lo que uno estudia con lo que uno se encuentra en la vida laboral, buscamos que tengan esa clase de experiencia y de esta manera el diario se nutre de nuevos talentos”, sostuvo.

“La importancia que tiene esta firma de convenio con el diario El Territorio es que Misiones es una provincia en continúo desarrollo y necesita ser narrada por el periodismo regional y local”, apuntó Olga Rodríguez, coordinadora de la carrera de Periodismo y una de las fundadoras del Instituto Saavedra.

En ese sentido refirió que es un orgullo poder decir que los estudiantes puedan vivir esta experiencia que une la teoría con la práctica, “felicitamos a las estudiantes que van a realizar esta práctica profesional y agradecemos al diario por haber confiado nuevamente este espacio para que nuestros ‘casi’ egresados puedan realizar la cuestión de la práctica en el medio”.

Rodríguez finalmente detalló que son estudiantes de entre 23 y 25 años que con mucha dedicación han realizado su cursada “y creo que se van a desempeñar eficazmente, creo que la relación teoría práctica cumple con la vieja distinción que hacemos del Instituto Saavedra cuando decimos Educación para Pensar, Educación para Trabajar y en este caso el diario estaría posibilitando esta cuestión”.

Nuevos Aprendizajes

Con respecto a las estudiantes que realizarán las prácticas, las protagonistas de la Firma de Convenio contaron cómo tomaron esta noticia.

En su caso, Julieta Piris, estudiante de la carrera de Periodismo, remarcó que se encuentra muy emocionada, “la profe nos había contado que muchos chicos que pasaron por El Territorio quedaron con el trabajo, luego nos comunicaron que se abrió esta puerta para que podamos mostrar todo lo que aprendimos en estos años”.

“Personalmente me gusta mucho la investigación, la historia, creo que contamos con una provincia muy rica en ese aspecto y estaría bueno mostrar eso. Hay áreas que no me sentía capaz para desarrollarme y con el tiempo fui adquiriendo las herramientas y siento que puedo hacerlo, tengo muchas expectativas porque es algo que elegí para mi futuro e ir a un lugar que lo veía muy lejano como el diario El Territorio es hermoso”, finalizó.

Por su parte Naomi Rosa, estudiante de la carrera de Periodismo se mostró un poco nerviosa, “es una nueva etapa, es la primera vez que voy a conocer el mundo laboral así que estoy emocionada. A mi me interesa todo lo que sea redes sociales, edición, radio e investigación. En estos años de carrera cada día fue un aprendizaje nuevo y es lindo porque me empezó a gustar más de lo que antes pensaba”.

Concluyendo su relato, mencionó que con la firma de convenio busca cumplir con sus expectativas, “me gustaría en las pasantías vivir todo lo que vi en películas y poder llevarlo a la práctica ahora en el diario”.