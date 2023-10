Desborde de arroyos y barrios inundados en Iguazú y Esperanza

domingo 29 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Puerto Iguazú se vio afectada por el temporal de lluvia y viento que azotó desde la noche del viernes a gran parte de la provincia. Se registraron fuertes vientos que provocaron caídas de árboles en algunas zonas, aunque hasta el cierre de esta edición no hubo cortes en el suministro de energía eléctrica.



Lo preocupante es que por la intensidad de las lluvias se reportaron inundaciones en los barrios Las Palmeras, 1 de Mayo, 25 de Mayo, Bicentenario, un sector de Villa Alta y parte de Villa Tacuara, con el desborde del arroyo homónimo, además de Villa Florida.



Demasiada agua en poco tiempo hizo que también las zonas que cuentan con desagües pluviales padezcan repentinos anegamientos.



Evacuación

Por otra parte, la municipalidad de Puerto Esperanza junto a la Dirección de Acción Social, se encontraban trabajando y tratando de convencer a los moradores de los barrios Rolón Vargas y Kilómetro 10 para evacuarlos debido a la intensa lluvia.



Hasta el momento son 20 las familias que fueron trasladadas, algunas a las iglesias cercanas y otras al polideportivo ubicado en el barrio Los Molinos.



“Es impresionante la cantidad de agua que cae, estamos trabajando con el municipio bajo lluvia, techando algunas casas y tratando de evacuar a las personas, aunque la mayoría no quiere dejar sus casas por miedo a robos”, indicó Alicia Correa, Directora de Acción Social.



La lluvia no cesa y la situación se complica cada vez más: “Estamos con el intendente trabajando, lo que pudimos relevar fueron 20 familias, pero hay más y estamos avanzando en los barrios”.

