Fuerte temporal azotó a varios municipios de la zona Centro de Misiones

domingo 29 de octubre de 2023 | 6:06hs.

Un temporal de lluvias, granizos y ráfagas que superaron los 80 kilómetros por hora azotó en la noche del sábado a Aristóbulo del Valle y Salto Encantado dejando cuantiosos daños en viviendas, chacras, calles intransitables por la caída de árboles y postes; y hasta el Parque Provincial Salto Encantado con innumerables destrozos por lo cual cerró sus puertas hasta nuevo aviso.



Asimismo en el transcurso de la jornada de ayer, varias localidades sufrieron cortes de energía eléctrica, anegamiento de calles, inundación de casas y evacuaciones debido a las precipitaciones. Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, Jardín América son algunos de los municipios afectados.



La zona rural de Salto Encantado fue la que más daños registró. Personal de la Cooperativa Cainguás trabajó desde las primeras horas para reponer los postes y restablecer el servicio que recién volvió en horas de la tarde en algunos sectores.



Según los primeros datos las ráfagas superaron los 80 kilómetros por hora. El establecimiento Rosamonte ubicado en el kilómetro 18 se vio afectado y cayó el tinglado. Asimismo, al menos otros diez tinglados que se utilizan para distintas producciones en la zona se vieron dañados. La intensa granizada afectó plantaciones de tabaco, yerba. También hubo daños en gallineros que se destinaban a la producción de huevo.



El director de Desarrollo Social de Salto Encantado, Pablo Escobar, describió que el temporal “arrasó la zona del Valle de Cuña Pirú, cerca de la ruta 14 hacia Dos de Mayo, toda la zona afectada por ráfagas de viento. Estamos trabajando junto a la Policía, Bomberos y la Municipalidad. La mayor parte de las familias damnificadas fueron ubicadas en casas de familiares como también están a disposición el Club de Caza y Pesca, el Centro integrador Comunitario y la parroquia para poder albergarlos”.



“También el servicio de salud se mantiene en alerta para asistir a las personas en caso de ser necesario”, señaló.



Desde el Ministerio de Turismo de Misiones se informa que debido a los daños causados por el fuerte temporal que afectó la zona, el Parque Salto Encantado permanecerá cerrado. Por la tormenta, hay problemas en el suministro de energía eléctrica y gran cantidad de árboles caídos que impiden el uso de los senderos, por lo que se preserva el cuidado y disfrute de los visitantes.



En Aristóbulo del Valle cayeron 96 milímetros en las últimas horas y toda la zona está en alerta roja, porque sigue lloviendo.



La fuerte tormenta también afectó el servicio de energía eléctrica de las localidades de San Vicente, El Soberbio, San Pedro, Pozo Azul y Aristóbulo del Valle. Esta situación se debe a la caída de una torre de alta tensión entre las localidades de Dos de Mayo y San Vicente además de más de 40 postes de línea de media tensión.



El drama en primera persona

“Tipo 9 o 10 de la noche comenzó, vino muy fuerte. El vendaval que levantó los techos fue con mucho granizo, luego paró y al ratito continuó. De esa forma estuvo toda la noche”. Las últimas horas son angustiantes para Ezequiel Goiris, uno de los vecinos de Salto Encantado que desde la noche del sábado sufre las consecuencias del temporal que azotó a varias localidades de la zona centro.



Su casa terminó parcialmente sin techo, al igual que la de otros habitantes de la localidad. “Ya vimos que venía feo y le dije a mi esposa ‘esto va a venir con granizo’ porque estaba frío el ambiente. Ni bien nos metimos adentro (de la casa) empezó. De una levantó parte del techo y voló a lo del vecino”, graficó.



El damnificado contó que “hace alrededor de dos meses” se mudó a Santo Encantado y “es la primera vez que me pasa algo tan jodido”. En medio de la oscuridad alcanzaron a acomodar las cosas como muebles, camas y electrodomésticos en el sector donde resistieron las chapas “pero muchas cosas se mojaron, eso perdimos todo”.



Con asistencia de la comuna, y de manera transitoria, cubrió la casa con plástico hasta que el clima se componga y pueda volver a colocar el techo. “Vamos a necesitar ayuda para arreglar”, sentenció, quien además está sin energía eléctrica desde anoche. “Gracias a Dios estamos vivos, agradecemos eso, hay lugares en los que pasan peores cosas”, finalmente se consoló Goiris.



Cuestión de segundos

Graciela Krampe, por su parte, recordó que “ya estaba acostada y cuando escucho el ruido pusimos a las nenas en un lugar que tiene losa y empezó a llover todo adentro”.



Contó que “en cuestión de segundos se desplomó la chimenea del hogar y el techo se desprendió por completo”.



“Estamos sacando el agua de la casa”, le dijo al equipo de El Territorio que recorrió la zona afectada. “Nos acostamos un ratito a las 5 y cuando clareó fuimos a buscar las chapas y comenzamos a arreglar lo que se puede”. Más allá de eso, Graciela lamentó que “todas las cosas eléctricas se mojaron”.



“No nos había afectado nunca así como ahora”, apuntó la damnificada, continuando con la tarea de reparación junto a algunos familiares que se acercaron para ayudar. “Hay que aprovechar la luz del día, no sabemos cuándo vamos a tener energía nuevamente”, acotó.



“Nos escondimos en el baño”

“Fue rápido, entre 10 y 15 minutos”, detalló Jorge Batista, otro de los vecinos afectados por la tormenta, quien se mostró impresionado “por la cantidad de granizos”. En su patio terminaron chapas de las casas vecinas y un silo de granos que terminó desplomado por los fuertes vientos. “En un momento le dije a mi señora para ir a un lugar donde sentirnos más seguros, nos escondimos en el baño”.



Su casa también terminó sin techo y las consecuencias terribles. “Es la primera vez que me pasa y es una experiencia fea”, admitió. “Me puse a pensar en la gente humilde que vive en esta zona, donde hay muchos afectados”, lamentó el hombre. “Fue un tornado, por la forma que trajo el silo”, concluyó Batista. Secaderos y empresas de yerba, destruidos por la furia del temporal. Foto: Luciano Ferreyra Violenta tormenta arrasó todo a su pasó por el kilómetro 18. Foto: Luciano Ferreyra La caída de árboles golpeó la zona rural de Salto Encantado. Foto: Luciano Ferreyra Caída de postes en diferentes puntos de Salto Encantado, afectando el servicio. Foto: Luciano Ferreyra Los vecinos afectados contaron a El Territorio cómo vivieron el temporal. Foto: Luciano Ferreyra

Octubre 2023 rompe récords

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) informaron ayer que en octubre de 2023 ya se superaron todos los registros anteriores para octubre en el periodo que va de 1967 a 2022. “Superamos los 450 milímetros que habían llovido en octubre de 2012”, detallaron. Durante los dos últimos meses, el fenómeno de El Niño trajo abundantes lluvias a toda la provincia. El informe mensual del Servicio Meteorológico Nacional anunció oficialmente en septiembre la llegada de El Niño. El Enos -El Niño-Oscilación del sur-, conocido popularmente como El Niño, es un fenómeno climático natural que tiene una recurrencia de entre 2 y 7 años.

“La mayoría no quiere dejar sus casas por miedo a robos”

La lluvia no cesaba y la situación se complica cada vez más. Foto: Luciano Ferreyra

El temporal que afectó gran parte del municipio de Salto Encantado y zonas aledañas provocó daños no solamente en techos y caída de postes, sino que destruyó gran parte de la producción. Según comentaron productores de la zona, varias hectáreas fueron arrasadas por granizos y fuertes ráfagas.



En este sentido, Marcos, productor del kilómetro 1943 de Salto Encantado contó que después de las 21 del viernes comenzó el temporal. “Perdimos todo, perdimos yerba, el té, el monte, la producción de todo lo que es hortaliza. También perdimos animales, el viento arrancó todos los gallineros. Perdimos unas 7 hectáreas de yerba y la cosechadora de té, que le cayó un árbol arriba y rompió todo”.



Asimismo, detalló que el ganado se resguardó bajo algunos árboles y por el momento fue lo único que no sufrió daños así como los cerdos: “No quedó un solo árbol parado de todo el monte, nos quedó parada sólo la casa. Algunos pollos murieron aplastados por las chapas y estamos tratando de sacar y salvar a algunos que están debajo”.



A su vez, mencionó que antes no llevaban un conteo de animales, pero ahora observó la pérdida. “Teníamos muchos pollos, ponedoras, doble pechugas y patos, más de 300 en total. Esta zona es donde más fue afectada, nuestros vecinos también perdieron todo. Fue una franja de varios kilómetros que terminaron arrasados”, contó.



“Nuestros vecinos también perdieron yerba, perdieron el té y el granizo destruyó las plantas de mandioca. En esta zona nunca vivimos un temporal de esa magnitud. No queremos poner cifras, pero de 22 hectáreas no quedó un solo árbol. Teníamos el té listo para cosechar y justo habíamos arreglado la máquina y ahora no tenemos ni máquina ni plantación”, contó muy desesperado en cuanto a la pérdida de años de labor.



Escuelas y casas de la zona también sufrieron voladuras de techos. En la zona urbana de Salto Encantado, la Municipalidad acercó plásticos hasta que finalizan las lluvias.



En tanto, la mayoría de las chapas que volaron están torcidas y otras no podrán volver a utilizarse. Los afectados relataron que los electrodomésticos quedaron empapados, colchones y ropas humedad y que no pudieron dormir durante la noche por la ansiedad frente a los daños. Otros mencionaron que al escuchar los estruendos quedaron en shock y no pudieron salvar la computadora o televisor y que no recuerdan exactamente los que le decían los demás convivientes.



Aserraderos, silos y tinglados fueron reducidos y sus dueños lamentan pérdidas millonarias. UNas 20 familias iban a ser trasladadas a iglesias y al polideportivo ubicado en el barrio Los Molinos.

