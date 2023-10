Rodríguez Larreta ratificó su neutralidad pero se mostró muy duro con Milei: "Es un nuevo populismo"

miércoles 25 de octubre de 2023 | 20:30hs.

La definición de Patricia Bullrich de acompañar a Javier Milei en el futuro balotaje obligó a todo el arco opositor a posicionar. En conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta reiteró que busca consolidar el bloque de Juntos por el Cambio y manifestó su posición para el 19 de noviembre.

Para justificar su decisión, el jefe de Gobierno porteño esgrimió críticas para ambos candidatos. Primero fue el turno de Sergio Massa, a quien equiparó con el kirchnerismo: “Es la reelección del populismo kirchnerista. Sigue dándole a la maquinita, le da la educación a los Baradel, es seguir viviendo con miedo por la inseguridad, más parches e improvisación, siempre me enfrenté con el kirchnerismo”, apuntó Larreta. En esa dirección, recordó sus enfrentamientos con el oficialismo actual. “Me sacaron la coparticipación y fuí a la Corte, no hay ninguna posibilidad de que yo integre el gobierno kirchnerista. No me rindo a la posibilidad de construir un gobierno diferente. Voy a seguir trabajando incansablemente”, afirmó.

Luego, sobre Milei expresó: “Es un nuevo populismo, un salto al vacío. No creo en la venta de armas ni de órganos, eso es un desastre, la educación con vouchers, los ataques al Vaticano. Está en los bordes de la democracia. Construyó su carrera en base a las agresiones. Me trató de rata. Dijo que me iba a pisar con la silla de ruedas”, repasó Larreta todas las agresiones que recibió del candidato a presidente de La Libertad Avanza

Luego expresó una diferencia de fondo, más allá de los insultos. “Ahora, más allá de eso, si yo creyera en sus ideas lo apoyaría. El problema es que no es bueno para el país. Por eso no puedo acompañar a un candidato que lastime a los argentinos”, explicó el jefe de gobierno.

Como alternativa, el ex precandidato a presidente llamó a construir una oposición firme de cara al futuro: “Hay una tercera alternativa, que es trabajar para mantener a Juntos por el Cambio. Sé que se habló de rupturas, de peleas, eso no suma nada. Voy a pelear siempre para sostener la coalición”, afirmó, relativizando la posibilidad de un quiebre definitivo de Juntos por el Cambio.

En la conferencia de prensa brindada en la sede del gobierno porteño de la calle Uspallata, Larreta mostró su sorpresa por el encuentro que Patricia Bullrich contó que había mantenido con Javier Milei. “No sabía nada, fue una reunión a medianoche, en secreto. Me desayuné con mucha sorpresa sobre esa reunión. No se que hablaron, qué acordaron, no sé nada”, contó Larreta.

El dirigente mantuvo su tono habitual, aunque no dejó de señalar su disconformidad con ese encuentro. “Expresé mi claro malestar respecto de reuniones secretas. Sobre todo cuando había agenda”, señaló Larreta. En efecto, estaba previsto para hoy una reunión del PRO y luego una de Juntos por el Cambio, tal como venía siendo el recorrido para la toma de decisiones en la coalición

“En el PRO no hay una posición común”, dijo el ex presidenciable del espacio, ratificando el malestar que existe respecto del apoyo que expresó hoy Patricia Bullrich hacia Javier Milei. “Los gobernadores están en la misma dirección. Hay una mayoría en Juntos por el Cambio que coincide, que el kirchnerismo es una catástrofe, pero tampoco un salto al vacío”, alertó.

Luego, el jefe de gobierno, que le dejará su lugar a Jorge Macri el 10 de diciembre, coincidió con la postura del radicalismo respecto del rol que tendrá la coalición de acá en adelante. “Cada dirigente que podamos mantener, es un freno más grande a cualquiera de estas alternativas. Es lo que elige la mayoría de Juntos por el Cambio. La CC, Confianza Pública de Ocaña, María Eugenia Vidal. Nuestros gobernadores, reunidos en estos momentos, con la misma posición, no podemos apoyar a uno u otro”, agregó.

La conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta inició pasadas las 19 horas y se extendió por casi 20 minutos. Sucedió luego de una jornada marcada por las tensiones en Juntos por el Cambio. Primero, Patricia Bullrich y Luis Petri, la fórmula que quedó en tercer lugar en las elecciones generales, anunciaron su respaldo a Javier Milei en el balotaje frente a Sergio Massa.