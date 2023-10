Carla Pitiot: “El voto de la mujer hacia Massa tiene que ver con la equiparación de derechos y la búsqueda de equidad”

miércoles 25 de octubre de 2023 | 15:25hs.

“El voto de la mujer tiene que ver con un voto de haberse dado cuenta de lo que estamos haciendo con Sergio Massa son políticas públicas, la equiparación de derechos, la búsqueda de equidad, construir más que destruir y sumar que es la manera que también tenemos las mujeres”, señaló Carla Pitiot, vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), haciendo referencia sobre el rol de la mujer en las elecciones generales que se llevaron a cabo el último fin de semana.

Tras los comicios del último domingo, el candidato a Presidente, Sergio Massa había agradecido el “apoyo de las mujeres a su postulación y dijo que las madres que no quieren vivir en una sociedad donde la venta de órganos o la libre portación de armas sea parte del sistema de valores. Cuando se mira la composición de mi voto, el promedio del 37% que nos acompañó se integra en su gran mayoría por mujeres".

En esa línea, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Pitiot manifestó que Massa salió a “contar cuál es el peligro de algunas posiciones políticas que quitan derechos o que no respetan los derechos que hoy tenemos no sólo las mujeres, sino en general desde un lugar de democracia” y añadió “cuando uno ve que está en riesgo muchos de nuestros derechos y que está en riesgo también una democracia vinculada con más y mejores derechos, más y mejor participación también es que uno vota prácticamente”.

Asimismo expresa en que confía poder transitar la campaña hasta el balotaje con una fuerte “decisión de Sergio Massa en construir un gobierno de unidad”, tratando de cerrar de una vez por todas “la grieta insoportable que tiene la Argentina”.

En cuanto al voto joven, lejos de polemizar, índico que en vez de “culpar” o indicarle que “votaron mal” a los jóvenes por su voto, habría que preguntarles si “saben lo que votaron, el contenido de ese voto” y ayudarlos a que “decidan con libertad, pero informándose”. “Me parece que esa es la mejor manera a 40 años de democracia, la mejor manera de construir más y mejor democracia. Que voten a quien voten, si a Unión por la Patria o la Libertad Avanza, lo hagan convencido de que lo están haciendo y que están construyendo es un país mejor que nos incluya todos, no con violencia, ni con grieta ni con promesas que no van a poder cumplirse, sino con la verdad, con propuestas e iniciativas que no tienen que ver con promesas, sino propuestas iniciativas cumplibles tirando todo para el mismo lado”, cerró.

El rol de la mujer en la sociedad y cada vez más emprendedora

La Vicepresidenta del BICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior, y también involucrada en la en la política manifestó la importancia sobre el rol de la mujer en la sociedad. Además festejó la iniciativa de las mujeres emprendedoras en la actualidad.

“Siempre tenemos que pensar en la participación equitativa, venimos luchando por sostener una democracia, una democracia que yo creo que tiene muchas reglas pendientes y una tiene que ver con una democracia paritaria en la toma de decisiones, en lo que tiene que ver en la construcción de políticas públicas, políticas vinculadas al empleo, a lo sindical, lo productivo e industrial”, expresó.

En referencia a esto sostuvo “soy muy optimista no solo en el número de participación, en lo cuantitativo de que las mujeres estamos cada vez más incorporadas no solo al mercado laboral, sino también a la política, a lo sindical, cooperativos o a lo mutual, sino también a que participemos en las decisiones, en la construcción de políticas, leyes. Me parece que la Argentina hoy nos exige estar unidos, participar todos y también que todos pidamos nuestro lugar, que tiene que ver con las capacidades”.

Por otra parte al hablar de las mujeres emprendedoras, se mostró contenta con el crecimiento que hubo en esta faceta.

“Vemos que la mayor cantidad de empresas están lideradas por varones, pero la mayor cantidad de emprendimientos están liderados por mujeres y los emprendimientos son más nuevos en el tiempo, es decir, de pocos años, pero en ese caso lo que uno ve y vislumbra es que las mujeres nos hemos animado mucho más a tomar las riendas de decir, ‘bueno me animo a pasar de ser tal vez monotributista a tener un emprendimiento a tener una pequeña empresa, una microempresa y a empezar a transitar el camino del crecimiento de a poco’”, cerró.