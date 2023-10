Sanz advierte sobre posible ruptura de JxC si el PRO decide apoyar a Javier Milei para el balotaje

miércoles 25 de octubre de 2023 | 10:52hs.

Ernesto Sanz, exsenador, expresidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y uno de los fundadores de Cambiemos, advirtió hoy sobre la posibilidad de una ruptura de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) en caso de que el PRO decida apoyar a Javier Milei (La Libertad Avanza) de cara al balotaje presidencial del 19 de noviembre.

“Si las partes empiezan a decidir cosas diferentes, es obvio que se rompe; las coaliciones viven los que sus miembros quieren, no viven eternamente”, dijo Sanz esta mañana en declaraciones a la radio urbana Play. En esa misma línea, el dirigente radical afirmó que “si se decidieran cosas diferentes, no hay razones para transitar un camino común, esto es obvio no hace falta que lo diga yo”.

Según expresó Sanz, "hoy tenemos más diferencias que similitudes con ambos candidatos" y agregó: "Encuentro tantas razones para no estar con Milei como para no estar con Massa". Las declaraciones se producen en un día de definiciones para Juntos por el Cambio, cuyos principales socios -el PRO y la UCR- tienen previstas conversaciones para definir individualmente su postura ante el balotaje que enfrentará a Sergio Massa con Javier Milei.

"Dentro de los partidos de la coalición no hay una sola mirada, hay varias, por lo tanto hay que desgranar si esas miradas están dispuestas a un camino común o si van a generar una división, no lo sé, eso es lo que se verá en estas horas", indicó esta mañana Sanz.

También pidió que dentro de JxC "resolvamos si estamos dispuestos a seguir juntos para cumplir el rol de opositores" y recomendó "olvidarse del balotaje". "Yo sé que es lo más importante pero la decisión orgánica es si vamos a asumir ese rol (de oposición) y a defender lo que tenemos, o si vamos por otro lado", afirmó el dirigente radical.

En este punto, dijo que "cuando vos estás afuera del balotaje, las discusiones tienen otro matiz. Ya no se trata de una estrategia electoral, se trata de mirar adelante con otra profundidad", por lo que solicitó que haya "neutralidad en el balotaje".

"Se habla de libertad de acción; en realidad la libertad de acción la tienen los votantes y de hecho hoy la gente elige lo que siente conveniente" mientras que "los partidos sólo dan una orientación, salvo que los partidos hagan un acuerdo programático de gobernabilidad común después del 10 de diciembre, pero eso es otra cosa y en la Argentina no lo veo de ninguna manera", sostuvo.

Y concluyó: "Yo creo que hoy es un día muy especial porque el radicalismo, el PRO y la CC resuelvan colectivamente su futuro. Lo que digan las personas que integran la coalición es secundario dentro de la resolución del colectivo".