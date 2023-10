Bullrich, Schiaretti y Bregman los que quedaron afuera del balotaje

lunes 23 de octubre de 2023 | 1:50hs.

Con el 98,31% de las mesas escrutadas, los resultados arrojaban a Sergio Massa (Unión por la Patria) con 9.625.058 votos, logrando así el 36,67%, secundado por Javier Milei (La Libertad Avanza) con el 29,99% y 7.872.799 votos, lo que deriva en un claro balotaje que se definirá el próximo 19 de noviembre. En este marco, salió en tercer lugar Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) con el 23,83% y 6.254.266 votos, seguida por Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) con el 6,79% y 1.782.653 votos y por último, Myriam Bregman (Frente de Izquierda) con el 2,70% y 708.657 votos.

En este marco, una vez conocidos los resultados, los candidatos se expresaron cada uno en sus respectivos búnkers. Bullrich no felicitó a Milei ni a Massa, pero reconoció la derrota. Mientras que Bregman y Schiaretti felicitaron a los candidatos más votados y coincidieron en que analizarán a quienes votarán sus electores y “en respetar la democracia y lo decidido por el pueblo argentino”.

Bullrich

La candidata de Juntos por el Cambio no logró retener el piso de las elecciones primarias y quedó afuera del balotaje. Pasadas las 22 brindó un discurso en el búnker de Juntos por el Cambio acompañada por toda la dirigencia nacional del espacio. “No pudimos cumplir el objetivo”, sostuvo.

Luego, señaló: “Nunca vamos a ser cómplices del populismo en Argentina. Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca”, agregó.

Sobre el final, aseguró que los valores de Juntos por el Cambio “no están a la deriva, tampoco se venden ni se compran”. Para finalizar, expresó: “Vamos al cambio siempre que Argentina lo necesite. Seguro que vamos a volver a tener una oportunidad”.

Previo a la candidata no electa por la mayoría habló Jorge Macri, quien encabezó la elección a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, superó el 49% de los votos y estuvo cerca de ganar en primera vuelta contra Leandro Santoro, de Unión por la Patria (UP).

Schiaretti

La fórmula de Hacemos por Nuestro País, integrada por Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, logró duplicar en los comicios los votos que había conseguido en las Paso.

Los números están en línea con lo que vaticinaban en el espacio y hacen que sus votantes queden en la mira de Sergio Massa y Javier Milei, los dos candidatos que pasaron al balotaje.

Según trascendió, Schiaretti pudo confirmar que no habrá ningún guiño de su parte a favor de los contendientes que definirán la presidencia. No obstante, felicitó a Massa y a Milei: “Uno de ellos será el presidente de los argentinos”.Schiaretti destacó que a partir de la derrota de su fuerza, el próximo gobierno nacional deberá tomar como parte la agenda del federalismo.

Por último, apuntó: “Ahora que nadie va a tener una mayoría en el Congreso nacional, estaremos nosotros planteando el federalismo, defendiendo al interior”.

Bregman

La fórmula Myriam Bregman y Nicolás Del Caño estuvo apenas por encima de sus resultados en las primarias.

Bregman brindó una conferencia de prensa cuando se conocieron los primeros resultados oficiales.

“En esta elección primó el voto contra el tren fantasma que implica Javier Milei y todos sus candidatos, que llegaron a negar los 30.000 desaparecidos, y contra la política de Bullrich, que dijo todas las derechas que se podían decir”, arremetió.

Dio a entender así que fue víctima del voto útil que mejoró ampliamente la cosecha de Sergio Massa.

Luego, indicó que “continúa nuestro compromiso de lucha con los trabajadores, las mujeres, la juventud y las luchas ambientales”.



UP será mayoría en el Parlasur

Luego de ocho años en los que no se habían elegido los representantes del Parlamento del Mercado Común del Sur, que tiene su sede en Montevideo, Uruguay -durante la gestión Cambiemos se suspendió la elección-, las fuerzas políticas buscaron llevar candidatos de peso desde el conocimiento popular con el fin de arrastrar votos a la boleta presidencial, y eso parece haber surtido efecto mejor en el caso del oficialismo Unión por la Patria que en esta categoría, logró imponerse. Con los datos al cierre de esta edición, el recuento de votos muestra que la fuerza política que logró mayor cantidad de representantes fue Unión por la Patria, que logró 18 de los 43 que estaban en juego: 7 nacionales y once provinciales. En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza con 6 legisladores en la elección nacional y otros 6 por las provincias. El tercer escalón del podio quedó reservado para Juntos por el Cambio con 5 en la elección nacional y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resto de las 7 bancas restantes fueron para diferentes fuerzas provinciales que tendrán sus representantes en el parlamento con sede en Montevideo.