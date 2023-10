González: “Hay mucho que debemos analizar para entender lo que sucedió"

domingo 22 de octubre de 2023 | 21:31hs.

El candidato a Parlamentario del Mercosur por Juntos por el Cambio, Gustavo González hizo un análisis preliminar de las elecciones de este domingo. En diálogo con Radioactiva destacó que “la jornada se desarrolló con normalidad, no hubo un hecho extraordinario por destacar”. “Deseábamos que una mayor cantidad de misioneros vayan a votar, si se ratifica eso me parece alentador y positivo”.

“Veníamos a esta elección con mucha expectativa, tanto en Misiones como a nivel nacional, más allá de la incertidumbre, teníamos la sensación de estar en balotaje, pero pareciera que no esto no ocurrirá, no era el resultado que se esperaba”, expresó.

“Hay mucho que debemos analizar para entender lo que sucedió. En la provincia el oficialismo provincial movió toda su estructura y se trasladó a la cantidad de votos que tuvo”, apuntó.

Por último, enfatizó: “Hay que ser respetuoso del resultado que ha decidido la gente y seguir representando las ideas que uno impulsa”.