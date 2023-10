Federico Gil logró el pasaje a los Juegos Olímpicos con la medalla plateada en tiro

domingo 22 de octubre de 2023 | 18:40hs.

El bonaerense Federico Gil logró hoy el pasaje a los Juegos Olímpicos París 2024 al quedarse con la medalla plateada en tiro, categoría skeet, que tuvo como ganador al estadounidense Vincent Hancock y al peruano Nicolás Pacheco como tercero.

Gil, oriundo de Lanús, concretó 55 aciertos, quedó tan sólo a dos de Hancock (57), y logró la séptima medalla para la Argentina en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile.

"Me debo ciento por ciento al deporte argentino. Yo vengo de la nada porque post año 2001 estaba quebrado y el deporte me dio una gran oportunidad. Siempre me siento en deuda con los que nos permiten estar acá", dijo Gil a TyC Sports luego de su gran performance.

De esta manera, Gil obtuvo su tercera clasificación consecutiva a los Juegos Olímpicos, tras sus experiencias en Río de Janeiro 2014 y Tokio 2020.