Liga de Puerto Rico: Jardín América ganó de visitante en Capioví | El Territorio

Sobre el final del partido, el 'Lobo' ganó 2 a 1, cosechó tres puntos y ahora pelea en dos frentes, tanto el certamen local como el campeonato provincial.

jueves 16 de mayo de 2024 | 16:50hs.

El Lobo de Jardín América mantiene un andar parejo en los campeonatos. //Foto: Esteban González.

El Club Jardín América derrotó en la noche de ayer 2 a 1 a Atlético Demisiones en Capioví. El compromiso disputado por la séptima fecha de la Liga Regional de Puerto Rico, fue para el conjunto visitante con el último gol casi sobre el final del encuentro. Los gritos para el elenco jardinense convirtieron Franco Mancuello y Tobías Werle.

Con este resultado, el plantel se encuentra en tercer puesto, por debajo de Deportivo Montoya de Ruiz de Montoya, líder con 15 puntos, Atlético Garuhapé con 13 y ahora Jardín América se ubica con 12 unidades. En tanto que el conjunto capiovisense con la derrota quedó con 4 puntos en 7 partidos jugados.

El Lobo, de gran participación en el Provincial, segundo en la zona 4 de dicho campeonato, da pelea en ambos torneos. Además, se viene una seguidilla de partidos y no quiere perder pisada en ninguno de los dos frentes. Sin pérdida de tiempo, este domingo visita a Atlético Garuhapé en la cancha municipal de la mencionada localidad y el domingo 26 de mayo se juega una final anticipada ante Puerto Argentino de San Pedro por la sexta y última fecha de la fase de grupos del Provincial.

El elenco jardinense, si gana este domingo ante Atlético Garuhapé y si no gana Deportivo Montoya, tanto el equipo jardinense como el montoyense van a compartir el liderazgo en la Liga de Puerto Rico. En cuanto al certamen de la tierra colorada, con un empate, el elenco local cuando reciba la visita de Puerto Argentino ya le va a servir para ubicarse en octavos de final.

En relación a Timbó de Jardín América, es un caso particular, porque todavía no ganó en lo que va del año. El actual bicampeón de la Liga de Puerto Rico, empató 3 partidos de 5 que disputó por el certamen doméstico y cosechó un punto en el Provincial en 5 cotejos jugados. El 'Verde' este domingo recibe a Mandiyú de Garuhapé con el deseo de buscar su primer triunfo que se le es esquivo. Además, debe jugar el compromiso por la séptima fecha ante Atlético León de Puerto Leoni y ver que resuelve el tribunal de disciplina sobre la suspensión de 25 de Mayo vs. Timbó a los 36 minutos del primer tiempo, cuya resolución se va a dar a conocer mañana viernes.

Partidos de la octava fecha:

Atlético Demisiones de Capioví vs. Club 25 de Mayo, domingo 19, 16 horas.

Atlético Garuhapé vs. Club Jardín América, domingo 19, 16 horas.

Club Timbó vs. Mandiyú de Garuhapé, domingo 19, 16 horas.

Deportivo Montoya vs. Atlético León de Puerto Leoni, domingo 19, 16 horas.

Tabla de posiciones:

Deportivo Montoya 15 puntos

Atlético Garuhapé 13 puntos

Club Jardín América 12 puntos

Mandiyú 10 puntos

Atlético León 7 puntos

Atlético Demisiones 4 puntos

Timbó 3 puntos

Club 25 de Mayo 2 puntos