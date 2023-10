Panamericanos Santiago 2023: El cronograma de los argentinos para este domingo

domingo 22 de octubre de 2023 | 8:42hs.

l siguiente es el programa de competencia de los atletas argentinos en la jornada de hoy por los Juegos Panamericanos Santiago 2023:







= ATLETISMO =



Hora Prueba Atleta



07:00 Maratón masc – Final P. Gómez



07:15 Maratón fem – Final F. Borelli







= BÁDMINTON =



Hora Prueba Atleta



10:30 vs Brasil - Individual masc – Octavos Oliva



13:00 vs Chile - Dobles masc – Octavos Oliva-Otero



17:30 vs USA - Dobles fem – Octavos Gualdi-Oliva







= BÁSQUETBOL 3X3 =



Hora Prueba Atleta



14:30 vs Brasil - Grupo D Equipo femenino



16:00 vs Chile - Grupo C Equipo masculino







= BEACH VOLLEY =



Hora Prueba Atleta



12:00 vs Perú - Grupo B Gallay-Pereyra



13:30 vs Ecuador - Grupo D Capogrosso-Capogrosso







= BOXEO =



Hora Prueba Atleta



11:30 60kg fem – Preliminares Saputo



11:45 63.5kg masc – Preliminares Amaya



19:45 71kg masc – Preliminares Mafauad







= CICLISMO BMX RACING =



Hora Prueba Atleta



11:00 Cuartos de final Molina; De la Fuente







= CICLISMO RUTA =



Hora Prueba Atleta



13:00 Contra Reloj masc Laureano Rosas







= ECUESTRE =



Hora Prueba Atleta



11:00 Individual y Equipo – Final Mengani, Mabragaña, Manfredi, Armando.







= ESCALADA DEPORTIVA =



Hora Prueba Atleta



10:00 Bloque fem – Semifinal Becerra; García Molina; Aguado



13.30 Dificultad fem – Semifinal Becerra; García Molina; Aguado







= ESQUI NÁUTICO =



Hora Prueba Atleta



09:30 Figura fem – Preliminares Mociulsky



11:00 Figura masc – Preliminares Collazo; Zohar Álvarez, Giorgis



12:30 Salto fem – Preliminares Mociulsky



13:00 Salto masc – Preliminares Zohar Álvarez, Giorgis







= FÚTBOL =



Hora Prueba Atleta



20:00 vs Costa Rica – Grupo B Equipo femenino







= GIMNASIA ARTÍSTICA =



Hora Prueba Atleta



14:30 Equipo femenino – Subdivisión 2 Estarli, Iribarne, Mesropian, Curti, Ruiz, Martínez.







= LEVANTAMIENTO DE PESAS =



Hora Prueba Atleta



12:00 59kg fem – Grupo A Casadevall



15:45 89kg masc - Grupo A Pizzuti



19:00 71kg fem – Grupo A Ullua







= NATACIÓN =



Hora Prueba Atleta



09:09 200m libre fem - Clasificación Gauna



09:56 200m espalda masc – Clasificación Di Paolo



09:59 200m espalda masc – Clasificación Costantino



10:03 4x100 libre mixto – Clasificación A definir







= PENTATLÓN MODERNO =



Hora Prueba Atleta



09:00 Individual fem – Semifinal A Fuenzalida; Serrano



10:40 Individual fem – Semifinal B Armanasqui Tur



14:35 Individual masc – Semifinal A Serrano



17:30 Individual masc - Semifinal Villamayor; Zapata







= RACQUETBALL =



Hora Prueba Atleta



10:00 vs Canadá - Individual fem – Octavos Méndez Erlwein



10:45 vs Chile - Individual fem – Octavos Vargas Parada



11:30 vs USA - Individual masc – Octavos Kurzbard



12:15 vs USA - Individual masc – Octavos García Quispe



15:00 vs USA - Dobles fem – Cuartos Vargas Parada; Méndez Erlwein



16:00 México - Dobles masc – Cuartos García Quispe-Kurzbard



17:00 vs Ecuador - Dobles mixto – Cuartos Vargas Parada- García Quispe







= REMO =



Hora Prueba Atleta



08:00 Doble scrull fem (W2X) – Rep Galfre-Ruiz



09:00 Dos remos s/timonel fem (W2-) – Rep Marcipar-Peralta Martínez



09:30 Doble scrull ligero masc (LM2X) Dickson-Colomino



10:00 Doble scrull ligero fem (LW2X) Silvestro-Baluzzo Chiaruzzo



11:20 Ocho mixtos (8+) - Rep Ruiz-Galfre-Marcipar-Riveros-Mansilla- Calderón-Infante-Deandrea.







= TIRO =



Hora Prueba Atleta



09:00 Pistola Tiro Rápido masc - Clasificación Cruz



09:30 Skeet masc – Clasificación Gil, González Cesario







= SKATEBOARDING =



Hora Prueba Atleta



11:00 Park fem – Final Arzúa



16:30 Park masc – Final Cocilova







= TAEKWONDO =



Hora Prueba Atleta



10:00 -57kg fem – Cuartos de final Godoy



10:00 -80 masc – Cuartos de final Olmedo







= VÓLEIBOL =



Hora Prueba Atleta



13:30 vs Brasil – Grupo A Equipo femenino