Hacer patria desde la pluralidad cultural

domingo 22 de octubre de 2023 | 8:45hs.

Neodictaduras, guerras, escenarios económicos imposibles, cambio climático, injusticias y falta de libertad, generan hoy constantes migraciones a nivel mundial. A pesar de que la actualidad globalizada parece denotar una cultura unificada en muchos aspectos, las diferencias que enriquecen cada nación todavía se debaten entre reafirmar un patriotismo histórico conservador o abrazar la pluralidad sin discriminaciones.



Toda persona que dejó su tierra natal -o aquel lugar donde se sentía cómodamente como su hogar- para habitar otro, ha vivido en carne propia la culpa de ser diferente. Los inmigrantes que llegaron tras la ola de colonización oficial argentina, debieron enfrentarse a condiciones extremas que les eran ajenas. Polacos, ucranianos, rusos y otros que llegaron a Misiones tuvieron que labrar la tierra, ambientarse al calor de la selva, la falta de agua, de energía y la explotación laboral. Hoy, son reivindicados como fundadores, hacedores de una identidad argentina, misionera, lucha obrera que no se cuestiona mucho.



Sin embargo, la migración no es una cuestión plenamente histórica que terminó en el siglo XIX, XX o que solo preocupa a la Europa actual y su cruce con Medio Oriente, sino que de manera cotidiana, los embarcos y desembarcos de personas tocan todas las latitudes y Misiones no es la excepción.



Enfocados en esta visión de interculturalidad y pluriversidad como factor determinante en la identidad misionera; Arepa Viva continúa su trabajo inmenso y a la vez de hormiga, para resaltar la integración entre la cosmovisión del Tekó Porá de los pueblos originarios con las culturas latinoamericanas, europeas, asiáticas y africanas que hoy habitan estas rojas tierras.



De esta manera, es que en diciembre con dos efemérides importantes como la declaración de derechos humanos y el día del migrante, vuelven a desplegar el Encuentro Intercultural de Migrantes, e invitar a todas las nacionalidades a ser partícipes.



Según explican desde la argumentación de la organización, la intención es “Generar espacios de reflexión y acción conjunta en el marco del ‘Pluralismo cultural’, propicio para la promoción de derechos de migrantes, la justicia social, prevención del racismo y la xenofobia, y así aunar ideas y armar proyectos grupales”.



La unión como clave, trasciende a lo largo del tiempo.



Según detalló León Toro Mejías, al frente del espacio, hace más de un mes que las diferentes colectividades se vienen organizando para concretar esta tercera edición del encuentro. Las colectividades se reunen desde hace un mes para organizar el encuentro.

Y con el carácter de apertura que los impulsa, extendió la invitación a todo migrante a “que sumen, porque la idea es poder mostrar que siempre nos acompañan la mayor diversidad posible”.



Entendiendo que Misiones se basa en una pluralidad pero más histórica que actualizada, marcó que “no se habla de las últimas migraciones, pareciera que de los laosianos hasta acá hubo como una pausa”. Sin embargo han llegado muchos otros y aún hoy llegan venezolanos, haitianos, cubanos principalmente que no tienen representatividad en las tradicionales fiestas que celebran la inmigración en la provincia, por ejemplo.



Más allá de la defensa férrea de derechos y la lucha por la inclusión, el foco del encuentro está en el disfrute, en compartir diferentes sabores, aromas y colores.



Así, el 9 de diciembre en la plaza San Martín, decenas de stands ofrecerán gastronomía típica de cada nación, danzas, artesanías y otras joyitas culturales.



Tal como reveló León, la idea es que el evento crezca año a año y un sueño es poder hacer un despliegue que “dure por lo menos tres días, que incluya peña, poesía, literatura y otros valores culturales de estos países”.



“Todo es a músculo, con el apoyo de la colectividades y algunas organizaciones políticas y gubernamentales por supuesto”, definió el oriundo de Venezuela, aunque aún no logran tener un financiamiento pleno que permita configurar una fiesta de varias jornadas.



Misiones 2.0, tierra inmigrante

Conocedor del panorama migratorio actual, León graficó que la provincia es hoy “un corredor por donde pasa muchísima gente”.



Por ese motivo subraya que desde la Congregación San Pedro de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y la Organización de Apoyo al Migrante Arepa Viva “nos hemos ido preparando para trabajar con eso y aprovechar que Misiones fundamenta su identidad en la migración”. “Se trata de armar redes e incluir”, postuló.



“Queremos que la gente se involucre, que pueda participar y disfrutar. Que desde su identidad cultural: gastronómica, artística musical, de la danza, pueda enriquecer esta provincia”, resaltó.



También enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, por ejemplo se busca trabajar fuertemente la sensibilización, que “haya una mirada más inclusiva, que se disfrute esto de la multiculturalidad”, sentenció dando cuenta de que Misiones también es un lugar donde la discriminación y el eurocentrismo están presentes con la cosmovisión que diferencia un migrante europeo -más elevado y sofisticado- de ‘un negrito’ latino.



Por eso, en contrapartida, con actitud y espíritu altivos, rusos recién llegados, laosianos, venezolanos, colombianos, españoles, mexicanos, ecuatorianos, bolivianos, brasileños, paraguayos, uruguayos, taiwaneses, japoneses, entre otros tantos, se unen hoy en Posadas como ejemplo de diversidad, que busca engrandecer los valores culturales de esta acogedora y maravillosa Tierra Colorada.

Para agendar

Encuentro de culturas

Tercer Encuentro Intercultural de Migrantes en la plaza San Martín de Posadas, el 9 de diciembre. Una fiesta que celebra la diversidad cultural e invita a toda familia migrante, a ser embajadora cultural de su país. Contacto: 3751-649425 o Instagram @arepaviva