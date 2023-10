Lionel Scaloni habló antes del partido con Perú: “Mañana vamos a decidir si juega Messi”

lunes 16 de octubre de 2023 | 14:40hs.

Lionel Scaloni habló este lunes en conferencia de prensa, antes del viaje a Lima, donde la Selección argentina jugará contra Perú por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos.

El DT de la Albiceleste tiene una sola duda y es la presencia o no de Lionel Messi en el equipo titular. Y, en ese sentido, la Pulga podría ingresar por Lautaro Martínez o Julián Álvarez, aunque durante el partido ante Paraguay, el que salió por la Pulga fue la Araña. El resto serán los mismos que iniciaron contra la Albiroja, el jueves en el Monumental.

“Está bien, viene sumando minutos de entrenamiento. Tomaremos la decisión mañana. Si está bien, jugará”, dijo el DT argentino sobre Messi.

¿Sin Messi va a poder jugar igual la Selección?

“El equipo juega de una manera muy marcada, este quién esté. Nos gustaría que siempre este Messi, pero cuando no está hay que suplirlo. Qué manera de pensar en cuando Messi no esté. Todavía está vigente, vamos a dejarlo tranquilo. Nosotros estamos acostumbrados a hacernos el harakiri solos, es impresionante, lo estamos retirando, parece ¿Qué estamos todos locos?”.

¿Cuántos minutos podría jugar Messi ante Perú?

“Es una cuestión de minutos, Messi está bien. Ya saben lo que pienso. Si está bien juega, no hay más nada que decir. Leo demostró que vino a Bolivia aun no estando en condiciones de jugar y se quedó. La Selección argentina citamos a chicos que puedan estar, pero no podemos traer a 35 jugadores”.

¿La gira de Messi con el Inter Miami, te preocupa?

“Creo que por lo que vi juega antes, no lo hablamos, pero llegaría bien y con ritmo. No tengo más conocimiento que eso”.

¿La Selección tiene techo?

“No sé lo que sería sin techo. Hay que seguir con estas ganas de competir. Hay que seguir con las sendas de la victoria. Lo más importante es levantarse y seguir en la misma línea. Esa es la idea.

¿Cómo está Lautaro Martínez?

“No nos preocupa. Hizo el otro día un partido espectacular y no hay más que decir”.

¿Garnacho y si puede jugar ante Perú?

“Tiene las mismas chances que tiene los otros chicos. Nosotros planteamos los partidos en base a lo que se pueden dar. Lo vemos bien, contento y dando lo suyo”.

¿Hay algún jugador tocado para jugar ante Perú?

“Lo importante son los minutos que pueda tener todos los jugadores. Y a partir de ahí hay que ver cuantos minutos son capaces de jugar”.

Scaloni se refirió al pasaje de Los Pumas a semifinales del Mundial de Rugby

“Heroico, emocionante. Se te pone la piel de gallina. Es lo que queremos de cualquier deportista argentino, ese amor propio y esas ganas. Son un ejemplo y nos llena de orgullo lo que transmiten. Se puede ganar o perder, pero esa sensación de equipo es la que todos nos llevamos. Emocionante”.

¿Cómo es el nivel de la Eliminatoria?

“Me parece muy difícil y parejo. Se vio con Brasil y Venezuela. Chile le gano en los últimos minutos a Perú. Es difícil marcar la diferencia y con Perú será lo mismo. El que piense lo contrario estará equivocado. Hay que seguir con estas ganas de competir y en la senda de la victoria. No somos imbatibles, si en algún momento sucede lo más importante es levantarse. Es la idea que tenemos desde siempre”, expresó el entrenador de la Selección Argentina en la previa del partido ante Perú en Lima por las Eliminatorias”.

¿Cómo analizas a Perú?

“Tienen muy buen trato de pelota. No está atravesando un buen momento, pero ya salió de esta situación. Tiene jugadores de experiencia y bajo en ninguno concepto se puede pensar que el partido ya está ganado. Seguimos en la misma rutina. Pensamos que es un buen rival”.

El probable equipo de la Selección argentina



Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister: Julián Álvarez o Lionel Messi, Lautaro Martínez o Messi y Nicolás González.

El posible once de Perú vs. Selección Argentina

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano o Renato Tapia o Alexander Callens, Luis Abram, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, André Carrillo; Joao Grimaldo, Paolo Guerrero y Bryan Reyna. DT: Juan Reynoso.