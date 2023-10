El Dólar MEP avanza a $838, el CCL retrocede a $890 y el blue se negoció cerca de los $995 en Posadas

lunes 09 de octubre de 2023 | 18:32hs.

Los dólares bursátiles muestran altibajos en el tramo final de rueda, con una suba del dólar MEP hasta los $838, equivalente a 3,2%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se negocia a $890 por unidad, con un leve retroceso de 0,2%. Por su parte, el Banco Central (BCRA) vendió hoy US$ 70 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y acumuló un saldo neto negativo de cerca de US$ 250 millones desde que empezó octubre.

Hasta el martes pasado, el BCRA acumulaba 35 jornadas consecutivas de intervenciones con resultados positivos en las que sumó US$ 1.652 millones, si bien en las últimas jornadas las compras fueron exiguas, por montos menores a los US$ 5 millones. Aún así, pudo sumar US$ 527 millones en septiembre, un mes históricamente adverso por motivos estacionales para el BCRA, que solo cerró con balance positivo en uno de los últimos diez años.

"El BCRA asistió hoy con US$ 70 millones las necesidades del mercado de cambios", señaló el analista de PR Mercado de Cambio, Gustavo Quintana. En los últimos seis días, el dólar MEP tuvo su mayor alza desde las PASO, al incrementar su cotización 19,6%, debido a que el lunes pasado abrió la rueda en $701 por unidad. En tanto, el CCL frenó la racha alcista que tuvo entre el lunes y el miércoles, al retroceder desde un máximo de $934 del miércoles al mediodía hasta los $894 de hoy, si bien en lo que va del mes acumula un avance de 8,1%.

Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal marcó un nuevo récord nominal al anotar un salto diario de $60 y alcanzar los $945 por unidad. En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $350,10, igual que su última cotización y, en lo que va del año, acumula una suba del 97,53%.

Mientras tanto, el tipo de cambio minorista cerró a $367 promedio para la venta; el dólar solidario y dólar tarjeta -que cuentan con una alícuota del 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $642,25, y para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $660,6.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$205 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$44 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 387 millones.

En cuanto al dólar blue, siguió sin encontrar un techo este lunes 9 de octubre, y cruzó por primera vez sin escalas la barrera de los $900, para cerrar a $945 en la city porteña, mientras en Posadas se negociaba en $995 su nuevo récord nominal, en medio de un contexto de elevada incertidumbre política y económica, a menos de dos semanas de las elecciones generales y luego de mayores restricciones para operar en el tipo de cambio financiero.