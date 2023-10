Massa salió al cruce de Milei por sus dichos sobre la renovación de plazos fijos

lunes 09 de octubre de 2023 | 16:47hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, criticó hoy al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, a quien acusó de "estar timbeando el ahorro de la gente" para sumar un voto más, en respuesta a las declaraciones matutinas del líder opositor en las que recomendó no renovar los plazos fijos en moneda nacional. Más allá del cuestionamiento a los dichos de Milei, el titular del Palacio de Hacienda llevó tranquilidad a la ciudadanía al afirmar que "los ahorros de los argentinos están seguros en este momento". Mientras que el Banco Central emitió un comunicado.

En declaraciones a la plataforma digital Gelatina, Massa calificó como “gravísimo que Milei por un voto esté timbeando el ahorro de la gente”. “No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001”, señaló el titular de la cartera de Economía.

A renglón seguido, Massa aclaró que “los ahorros de los argentinos están seguros en este momento” y agregó que las palabras de Milei “no ponen en riesgo nada porque no le da la nafta”. Hoy a la mañana en declaraciones radiales, Milei recomendó no renovar plazos fijos.

La contestación de Massa se disparó luego de que el candidato Libertario sugiriera, en la mañana de este lunes, que la gente no renueve sus plazos fijos en pesos. A Milei le preguntaron en un programa de radio qué le aconsejaría a una persona a la que se le vence un plazo fijo en pesos y dijo sugirió que no los renovara. “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, dijo el candidato a presidente por La Libertad Avanza en Radio Mitre.

La declaración del candidato libertario cayó como una bomba en la City y provocó el salto del dólar blue al récord de $945. La entidad monetaria que comanda Miguel Pesce debió emitir un comunicado en el que garantiza que el "ahorro de los argentinos está resguardado".

"El sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento. La política monetaria desarrollada por el Banco Central procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente, o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración de 1%", informó el BCRA.