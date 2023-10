Massa: "Terminamos con la mentira del Impuesto a la Ganancias sobre el salario"

domingo 08 de octubre de 2023 | 22:13hs.

El candidato presidencial de Unión por la patria (UxP), Sergio Massa, dijo este domingo que el gobierno "terminó con la mentira del impuesto a la ganancia sobre el salario y muchos argentinos ya no tienen esa preocupación", en el marco del segundo debate presidencial que se realiza en la UBA.

Al exponer sobre el eje temático "trabajo y producción", Massa dijo que propone un "sistema de simplificación tributaria" y que bregará por "el rol de las mujeres discriminadas en el salario" e "impulsará la obligatoriedad de que las empresas por la misma tarea paguen la misma remuneración".

El candidato de UxP dijo que "algunos parecen paracaidistas suecos que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia", en referencia a la administración de Mauricio Macri.

"Me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero y la Asamblea Legislativa. Yo no me meto abajo de la cama", dijo Massa al usar el derecho a réplica ante las criticas de Patricia Bullrich y Javier Milei.

Al referirse al tema seguridad, Massa pidió "contarle la verdad a la gente ya que los datos desmienten las mentiras" de la postulante Patricia Bullrich.

"En 2019 en Argentina se liberaron 16 mil presos y en 2020 se liberaron 9 mil, quien debe explicar la liberación de presos es quien era ministra de Seguridad entonces", dijo Massa, quien ratificó que hará en la Nación lo que hizo en Tigre en materia de seguridad, anunció la creación de un "FBI argentino", y dijo que medirá con "un cambio en la ley el funcionamiento de los jueces para que tengan que rendir cuentas".

En su presentación, Massa dijo que participa del segundo debate presidencial "sin chicanas ni peleas, sino con propuestas" y afirmó que si gana las elecciones desde el 10 de diciembre el país "tendrá un gobierno de unidad nacional".

También expresó su "solidaridad con todas las víctimas del ataque terrorista brutal que enluta al mundo".

El candidato de UxP reiteró que el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde "cometió un hecho gravísimo" y por eso le solicitó "la renuncia al cargo y a la candidatura".

"Pero no todos somos lo mismo, Patricia, vos nunca pediste renuncia de (Gerardo) Milman", le dijo Massa a Bullrich, sobre el diputado del PRO implicado en una investigación judicial vinculada al intento de asesinato de Cristina Kirchner.

En otro momento del debate, Massa dijo que Milei, "plantea un mercado de trabajo donde las mujeres no tengan posibilidad de desarrollo y los jóvenes tengan que ir al mercado precario" y en el que los trabajadores "pierdan su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización, y volvamos a un régimen de esclavitud".

"Javier hasta acá llegaste, dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Tienen derecho a opinar distinto a vos y muestra tu rasgo autoritario", le replicó también Massa tras un cruce entre Milei y Myriam Bregman.

Por su parte, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, también expresó su "solidaridad con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de terroristas" en su presentación del debate.

Milei cuestionó "las ideas de Raúl Zaffaroni que en los últimos 20 años causaron un desastre en el país" y propuso reformas en la ley de seguridad interior, de defensa nacional, de la ley de inteligencia y modificar el sistema carcelario.

"En una Argentina liberal los que la van a pasar mal son los delincuentes que van a tener que pagar", dijo Milei al exponer en la temática "seguridad" y luego le replicó a la postulante de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich: "Parece que está muy seteada, suéltese un poquito. Nosotros no proponemos la venta de órganos".

El candidato de LLA indicó que "la casta lo único que hace es consumir capital, con su modelo del gasto" y condenó la "justicia social, que castiga ahorro e inversión". Propuso en ese sentido una "modernización del sistema laboral y una reducción de penalidades de suba del salario real" y le replicó a la candidata de la Izquierda, Myriam Bregman: "Con las cosas que vos propones vamos a tener muchísimo menos trabajo y con empresas quebradas que seguro vos vas a querer nacionalizar".

A su turno, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo que "en estas dos semanas vimos lo más brutal de la corrupción kirchnerista, y los yates de (Martín) Insaurralde son su punto máximo".

"Para cambiar hay un solo camino, terminar con los Insaurraldes y las mafias. (Sergio) Massa no puede porque es uno más de ellos; (Javier) Milei se ha asociado con ellos; nosotros necesitamos algo fundamental: el voto de ustedes", dijo.

Al referirse al tema seguridad, Bullrich prometió entrar a la ciudad de Rosario "si es necesario con las Fuerzas Armadas", y aseguró que el oficialismo "libera presos, les da internet y celulares, y Javier Milei les quiere dar armas, que terminan en las manos de los delincuentes".

"Voy a entrar a Rosario con toda la fuerza, si es necesario con las Fuerzas Armadas", dijo Bullrich en el debate presidencial, y aseveró que "los delincuentes van a purgar las penas como las tienen que purgar, nosotros estamos con los ciudadanos y los que las hacen las pagan".

Bullrich repudió las propuestas de Javier Milei para la libre portación de armas y la eventual flexibilidad para el trasplante de órganos. Dijo que s"las armas van a terminar en manos de Los Monos", una de las bandas que domina en narcotráfico en Rosario.

Por su parte, la candidata presidencial del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, afirmó que las propuestas de "mano dura fracasaron, aumentaron la población carcelaria y crearon una inflación penal".

"Ahora vuelven con bajar la edad de imputabilidad penal. ¿Hasta dónde? ¿Hasta los 12 años? Se elige presidente, no jefe de Servicio Penitenciario", le recordó Bregman a Patricia Bullrich, la defensora de esas posturas, en el debate presidencial.

Bregman también dijo que la propuesta del libertario Javier Milei es la misma que la de los partidos tradicionales pero "despeinada".

"Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días; somos muchos los que no nos resignamos a que las crisis las paguen las mayorías; las coaliciones que están gobernando están estalladas; los que vienen como nuevas propuestas son lo mismo pero despeinadas", dijo Bregman.

La candidata del Frente de izquierda también afirmó que "la salida no es pisándole la cabeza al de al lado, a los trabajadores" y propuso la reducción de la jornada laboral a seis horas para crear nuevos puestos.

"Parece que la culpa es de los trabajadores que tiene derechos; tenemos que dar vuelta la historia, y desde la izquierda tenemos la bandera, como reducir la jornada laboral a seis horas diarias cinco días a la semana y las que sobran repartirlas entre quienes no tienen trabajo y así crear 1.200.000 puestos" laborales genuinos, dijo Bregman.

En tanto, el candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, afirmó que "los últimos gobiernos dejaron solas a las provincias en la lucha contra el narcotráfico".

"No nos llegó ningún peso desde el 2005 y el Gobierno nacional está ausente de esa pelea", dijo Schiaretti en el debate presidencial.

Schiaretti también propuso "acabar con la industria del juicio, crear un fondo de garantía como en la industria de la construcción y transformar los programas sociales en empleo genuino".

Asimismo, propuso bajarles la carga social "a quienes den trabajo a las pymes, y prácticas rentadas en empresas privadas", al exponer sobre el capítulo Trabajo y producción en el debate presidencial.