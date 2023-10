Desbarataron una organización dedicada al contrabando al Paraguay

sábado 07 de octubre de 2023 | 3:30hs.

Un gran despliegue de efectivos de la Policía Federal Argentina y agentes de Afip-Aduana derivó en once allanamientos en distintos puntos de Puerto Iguazú y al menos cinco detenidos durante la jornada de ayer. Se investiga, según pudo reconstruir El Territorio en base a fuentes del caso, una red dedicada al contrabando de mercaderías al extranjero.



Al respecto, los efectivos de la fuerza federal incautaron tal cantidad de productos que tuvieron que ser movilizados en decenas de camiones que coparon la ciudad. Además, se secuestró dinero en efectivo de diferentes divisas y armas de fuego que quedaron a disposición del Juzgado Federal de Eldorado.



En este sentido, el juez Miguel Ángel Guerrero investiga una asociación ilícita dedicada al contrabando y lavado de activos. Hasta el cierre de esta edición no había información sobre los resultados finales de la operación.



Si bien durante toda la jornada el procedimiento se manejó con sumo hermetismo, se pudo saber que la dependencia de PFA abocada a los procedimientos fue la Unidad de Delitos Fiscales, quienes vinieron especialmente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el jueves por la noche.



Los efectivos locales fueron notificados de su presencia y, llamativamente, no se requirió su colaboración.



Modus operandi

Los procedimientos se concretaron principalmente en supermercados mayoristas y minoristas, pero también en domicilios particulares. Al detalle, entre los detenidos sobresale un conocido empresario local y una mujer con domicilio en el barrio Altos del Paraná, donde tiene una casa en la costa del río. Varios mayoristas y minoristas fueron allanados.

Ellos serían los dos extremos de la maniobra, ya que seguimientos y escuchas telefónicas reconstruyeron que camiones enteros de mercadería iban al puerto clandestino de esta mujer para que el producto terminara luego en Paraguay.



Se trata de una modus operandi que no es desconocido para los habitantes del pueblo fronterizo, que incluso remarcan que la ahora detenida tenía un importante galpón con productos, pero no se dedicaba a la venta formal de estos ni tenía un emprendimiento de distribución.



Incluso se dijo que algunos equipos provenientes de afuera llegaban a la localidad y encaraban sin disimulo hacia su domicilio. Es decir, iban derecho a la zona ribereña.



En este punto, también se vieron involucrados dos agentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que también están ahora a disposición de la Justicia. Son personas que se desempeñaban en el puesto de control de abasto de la localidad, en el que se cobra la tasa municipal de los camiones con mercaderías que ellos tenían el deber de controlar.



Durante toda la tarde de ayer el personal de Aduana trabajó con la colaboración de la Municipalidad de Puerto Iguazú, que aportó camiones volcadores para retirar la mercadería incautada por los agentes en la vivienda ubicada en el barrio Altos del Paraná.



Vecinos captaron videos en los que se puede ver cómo se descargaba un camión repleto con lo que parecen ser paquetes de pañales descartables.