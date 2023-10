Poeta misionero ganó el premio internacional Loewe de poesía

martes 03 de octubre de 2023 | 11:00hs.

El poeta Diego Roel resultó ganador del Premio Internacional Loewe de Poesía 2023, según el fallo del jurado hecho público este martes en un acto en Madrid. Roel nació el 11 de septiembre de 1980 en Buenos Aires, pero desde hace varios años reside en Posadas.

El jurado, presidido por Víctor García de la Concha, acordó conceder el premio de esta trigésimo sexta edición al libro "Los cuadernos perdidos de Robert Walser" por su "rigor, unidad de escritura, tono y focalización serena, sin el menor atisbo de tragedia".

“Lo único que no dicen las noticias es que ahora soy misionero”, dice Diego a El Territorio al confirmar el galardón obtenido, uno de los más prestigiosos de habla hispana.

Según explicó Jaime Siles, miembro del jurado, la técnica que utiliza este poeta le permite "combinar la epístola y el pensamiento, manteniendo una distancia que objetiva lo subjetivo”, mientras que Juan Antonio González Iglesias, que también formó parte del jurado, lo definió como un emblema del ser humano doliente, que consigue sacar la pureza elevando la categoría de “humanidad”.

Jaime Siles subraya que la técnica que utiliza el poeta le permite combinar la epístola y el pensamiento, manteniendo una distancia que «objetiva lo subjetivo». Juan Antonio González Iglesias lo define como un emblema del ser humano doliente, que consigue sacar la pureza elevando la categoría de «humanidad».

Así escribe Diego:

'Carta a Kaspar Hauser'

Leí en la novela de Jakob Wassermann que te daban asco la carne y la leche,

que sólo te alimentabas con agua y pan, que un niño moribundo te arrebató la cuna y el nombre.

¿Recuerdas las mazmorras de Laufenburg?

Hermano, yo también quise ser un jinete.

Yo también amaba los caminos del bosque, los pájaros negros, el verdor del follaje.

Pero mi escondrijo no está bajo tierra.

A mí no me robaron un reino.

Algún día me gustaría visitar el lugar donde yaces.

Te escribo estas líneas para decirte que te espero en otro verano, en otro jardín, en otra curva del sueño.

A esta convocatoria se han presentado 2.302 participantes de 44 países. Un 48 por ciento procede de Hispanoamérica, siendo Argentina, México y Colombia, en este orden, los países con mayor índice de participación.

Loewe, a través de su fundación, convoca desde 1987 con carácter anual el premio internacional de Poesía Fundación Loewe, con el fin de impulsar la calidad en la creación poética en lengua española. Se premia con 30.000 € una obra inédita de al menos 300 versos y se concede un Premio a la Creación Joven de 12.000 €. El libro premiado es publicado dentro de la Colección Visor de Poesía.

Diego Roel es autor de varios libros. Entre ellos Via Lucis (2015); Kirios (2016), Shibólet (2018) y El infierno es una bestia callada y triste (2020). Es oriundo de Temperley, provincia de Buenos Aires, estudió Historia de las Artes Visuales en la Universidad Nacional de La Plata. Reside en Posadas desde hace un tiempo.

Su último libro salió en mayo de este año, es de poesía y se llama Pampero, como el aerostático, y de alguna manera reconstruye en prosa poética (¿acaso como un juglar moderno de la poesía narrativa?) aquel viaje en un recorrido simbólico sobre los sueños y las pérdidas.