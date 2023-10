Misiones se luce entre el turismo internacional

martes 03 de octubre de 2023 | 6:05hs.

La Feria Internacional del Turismo (FIT) comenzó el sábado pasado y termina hoy en La Rural de Palermo, Buenos Aires. Se trata del mayor evento turístico que se realiza en esta fecha todos los años para mostrar en un solo lugar lo que tiene para ofrecer el país y el mundo en ese rubro.

La característica de esta edición es la duda que tiene el sector privado del turismo nacional sobre qué va a pasar en materia política y económica luego de las elecciones. Es que se trata de una actividad que necesita brindar precios para que se pueda vender los paquetes y en esta edición de la FIT todos repetían la misma aclaración después de bordar un presupuesto: “Este es el precio de hoy. No sabemos cuánto va a salir a fin de mes”.

El Territorio realizó ayer una recorrida por los stands de las provincias argentinas. “Nosotros estamos trabajando con planillas mensuales para fijar los precios. No queremos cobrar en dólares porque nuestra gente se maneja en pesos. Somos un emprendimiento que hace todo lo posible por no subir los precios. Nos abastecemos de las chacras que nos rodean. Pero la verdad es que todo el tiempo hay subas constantes. Tratamos por todos los medios de ofrecer calidad al menor precio posible”, explicó María Satur del Hotel del Parque de Aristóbulo del Valle. Así como María, la mayoría de los más de 50 representantes del turismo de la tierra colorada que comparten el espacio del stand misionero, explicaron la dificultad que significa vender un servicio sin saber cuál será su precio a fin de mes.

Se trata de una situación común a todos los servicios turísticos del país. “Lo primero a tener en cuenta para planificar un viaje o unas vacaciones es saber su costo. Y con el proceso inflacionario que sufrimos más la incertidumbre de no saber qué política económica tendremos con el nuevo gobierno, se hace complicado hacer proyecciones inclusive a corto plazo” explicó Fernando Simiele de Puro Moconá Lodge.

El turismo nunca para

A pesar del contexto de incertidumbre política, el turismo no se achica y se las ingenia para reinventarse. “El 80% de nuestros clientes son brasileños. A ellos les re conviene venir a Puerto Iguazú porque por nuestra devaluación les resulta barato. Por eso estamos trabajando a pleno. Tenemos todos los fines de semana a plena ocupación y con reservas hasta mediados del mes que viene”, explicó Rita de un hotel de la ciudad de las Cataratas.

En ese mismo sentido se manifestó Eliana de un hotel del centro posadeño. “Recibimos mucha gente de Brasil y Paraguay. Y con los eventos que se hacen en Posadas estamos trabajando a tope casi todos los fines de semana”.

Los hoteles de Posadas y Puerto Iguazú ya tienen todas sus plazas vendidas para el próximo fin de semana largo del 12 de octubre que se recuerda el respeto a la Diversidad Cultural. “Esa es una de las fortalezas de este sector, que se reinventa a sí mismo todo el tiempo. Entonces para Misiones el hecho de tener cerca a nuestros vecinos de Brasil y Paraguay nos beneficia con sus visitas porque es dinero que viene del turismo misionero”, explicó el subsecretario de Turismo de Misiones, Carlos ‘Tony’ Lindstrom.

Seguidamente el funcionario destacó que en esta edición de la FIT, Misiones está en condiciones de ofrecer 20.800 plazas distribuidas en 502 hoteles y lodges en toda la provincia. Y que estos alojamientos más todos los servicios turísticos de la tierra colorada significan un puesto de trabajo para cerca de 30.000 familias misioneras.

Sustentabilidad

En el arranque de la FIT, el último sábado, estuvo presente el gobernador Oscar Herrera Ahuad acompañando a la delegación misionera. “Misiones es referencia para el país sobre cómo se trabaja el turismo sustentable de manera transversal a todas las áreas y organismos”, expresó el mandatario. Con un mismo criterio de abordaje, este año el litoral argentino consolida el concepto de destino de naturaleza. Selva, fauna, ríos, cascadas, gastronomía, son los elementos distintivos de promoción que marcan la ruta de los viajeros.

“Estamos realmente orgullosos por todo el trabajo que se realizó de manera conjunta y colectiva entre los actores que conforman la actividad turística, poniendo en escena y en valor todo su potencial y jerarquizando aún más su impacto, ya que se fortalece como uno de los pilares de la economía y eso lo vinimos a mostrar. Que el turismo es pasión, es compromiso con la protección de nuestros recursos naturales, y que es trabajo, ya que más de 30 mil familias misioneras viven de la actividad y esa cifra queremos que vaya en aumento”, remarcó el ministro de Turismo, José María Arrúa.

La provincia muestra sus atractivos, fiestas provinciales, hoteles y lodges de selva, experiencias como avistajes de aves, o en contacto con la flora, fauna y gastronomía autóctonas, entre otras propuestas que enriquecen la estadía en la tierra colorada. A su vez, incorpora al stand recursos interactivos que dotan de sentido al concepto de “provincia Start Up” para que el público conecte, de manera virtual, con el maravilloso e inagotable universo natural y biodiverso de Misiones.

“Realmente parece que estoy en esos lugares, en las Cataratas o que me surgí en los saltos. Ya me habían dicho que tenemos que ir, pero hoy me terminé de convencer y espero pronto que podamos visitar el destino”, expresó por su parte una visitante de Córdoba tras participar de la experiencia de realidad virtual en el stand.

Posadas

La capital misionera busca posicionarse como la ciudad faro de la región del noreste del país en materia de servicios turísticos y por eso este año volvió a invertir en un stand propio en la Feria Internacional del Turismo que se está realizando en La Rural de Palermo. Hace 10 años que Posadas no tenía “casa propia” en la FIT y los atractivos turísticos de la capital provincial se mostraron en todo ese tiempo en el stand de la provincia que congrega a todos los municipios. Pero este año la cosa cambió y Posadas decidió mostrar su naturaleza y sus servicios turísticos en un espacio propio.

Belén Hernández es la secretaria de Cultura y Turismo de Posadas y está encargada de dar respuesta a los turistas interesados en saber qué se puede hacer en la capital misionera un fin de semana cualquiera. “Este año el gobierno posadeño decidió salir a la cancha a mostrar todo lo que tenemos en materia de servicios turísticos en nuestra ciudad, que sabemos que es el referente más fuerte de la región por la cantidad, calidad y variedad que podemos ofrecer”, dijo.

Destacó que “Posadas es la ciudad de la región que más creció en estos años y hoy es referente porque ofrece un equilibrio perfecto entre los que buscan buenos servicios de hotelería o gastronomía con contacto con la naturaleza. Es decir, gente que quiere sentir el disfrute de actividades al aire libre en contacto con el río o las reservas naturales o el jardín botánico pero que también quiere comer en un buen restaurante, disfrutar de la noche y tener negocios para compras”.





