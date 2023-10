Priscila Fitze, nueva embajadora capiovisense

lunes 02 de octubre de 2023 | 13:50hs.

La ciudad de Capioví empezó su camino hacia su 103 aniversario, un mes cargado de actividades por la ocasión y con las diversas propuestas tuvo un gran inicio con la elección de la nueva embajadora local.

En la noche del domingo en la plaza Los Pioneros de Capioví, Priscila Fitze (18) fue electa como nueva embajadora de la localidad. Ante el aplauso del público, la joven mostró la alegría de poder representar a su municipio y llevar a Capioví a otras fiestas.

La electa embajadora, en diálogo con El Territorio, contó que siempre quiso postularse y que se presentó tras la sugerencia de su mamá. "Yo quiero representar a Capioví con el gran honor que se merece, llevar amabilidad, sencillez, respeto y responsabilidad que nos caracteriza a los capiovisenses", destacó.

Ahora, su propósito es estar presente en todas las propuestas que haya, promover todo lo hermoso que hay en la comuna en cuanto a cultura, turismo y eventos representativos característicos. En el proceso desde que se postuló recibió la compañía de su familia, el equipo de trabajo que preparó tan emotiva fiesta y agradeció el apoyo de sus seres queridos.

Priscila Fitze quedó como nueva embajadora, la corona dejó la soberana saliente Johana Engel. En tanto, como primera embajadora suplente quedó Karen Krein y segunda embajadora suplente Belén Heck.

Veronica Lizznienz, nueva reina de la Reunificación Alemana

La Fiesta de La Reunificación Alemana es uno de los eventos que se lleva a cabo en Aristóbulo del Valle y en una emotiva jornada, ayer se eligió a la nueva reina, proveniente de Jardín América.

En la noche de ayer la localidad de Aristóbulo del Valle se vistió de gala, se llevó adelante la Fiesta de la Reunificación Alemana, evento en que se celebra la caída del muro de Berlín, acontecimiento sucedido el 9 de noviembre de 1989 y de tal manera se unificó a Alemania Oriental con la Occidental luego de 28 años de división.

Durante el domingo, se desarrolló el espectáculo con números artísticos y se eligió a la nueva reina, Verónica Lizznienz (21), oriunda de Jardín América. La joven, actualmente también es embajadora de la Fiesta de las Colectividades Las Raíces y este próximo sábado va a entregar la banda a quien quede como nueva embajadora.

Verónica, en diálogo con El Territorio, contó cómo se dio su presentación en la fiesta, su alegría al ser electa y los proyectos a futuro. "La posibilidad se dio al ser parte de Raíces y desde 2011, a su vez participo de la Fiesta de la unidad alemana", dijo. La joven sostuvo que representar sus raíces significa respeto, compromiso, honrar y mostrar orgullo por la herencia cultural, tradiciones y valores.

Ayer, se dirigió a Aristóbulo del Valle junto a su familia, su pareja y un grupo de Ballet. El evento empezó de día con presentación de distintos números artísticos, un almuerzo, test cultural con las candidatas y para el cierre se dio a cabo la elección.

"Me gustaría representar con respeto y compromiso que esta noble fiesta se merece, llevándola a toda la provincia y hacerla conocer aún más", dijo y añadió: "Las oportunidades se dieron de a poco, primero como embajadora y ahora reina, por lo cual es algo muy significativo para mí, implica aprendizaje y crecimiento personal, ser la cara visible de un evento no es tarea sencilla, pero es lo que me gusta hacer, siempre con entusiasmo, disfrutar de cada paso", cerró.