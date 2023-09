En los varones impulsan el uso del preservativo

viernes 29 de septiembre de 2023 | 11:15hs.

Los operativos de salud sexual integral y consejería no se centran sólo en las mujeres, también pueden acceder varones, personas transgénero o no binarias. En este punto buscan que el cuidado no quede sólo en manos de las chicas y ellos también tomen su cuota de responsabilidad.

María Giménez, trabajadora social en la Dirección de Promoción Social municipal, es una de las que se encarga de las charlas sobre el uso correcto del preservativo. Con un pene de madera junto a sus compañeras Carolina Balmaceda y Yamila Galeano explican a los jóvenes cómo se utiliza el látex.

“Primero hay que decir que es fundamental no guardarlo dentro de la billetera o en lugares donde pueda agarrar humedad y calor porque se puede pinchar o dañar. Una vez que verifiquemos la fecha de vencimiento, que veamos que no tiene aire, lo que hacemos es preguntarles si conocen la forma de abrir un preservativo. La mayoría por ahí nos expresa que lo hacen con los dientes. Nosotros lo que planteamos es que con los dientes no y con nada punzante como tijeras”, señaló Giménez y mostró que el envoltorio trae ranuras para abrirlo correctamente.

“Les decimos que el uso del preservativo se debe realizar apenas iniciado el acto sexual, cuando empiezan las caricias y el pene está erecto. Es importante que la puntita de arriba sea apretada para que no entre aire. Con el pene erecto deslizamos el preservativo hasta la base y una vez que termina el acto sexual se retira con el miembro todavía erecto”, detalló.

El plástico se debe atar y luego desechar de forma segura en un basurero al que no tengan acceso otras personas.