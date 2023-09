Tips para ahorrar y realizar una construcción más barata

lunes 25 de septiembre de 2023 | 0:00hs.

Con un buen diseño, planificación y una elección de materiales inteligente se puede tener una construcción más barata. Un dato vital si es que se cuenta con un presupuesto ajustado. Por eso es importante conocer los 7 tips para ponerle más eficiencia y rapidez a la obra.



Gran planificación

Cada error cuesta mucho. No se negocia. Antes de ponerte manos a la obra tenés que tener todo el proyecto de tu obra cerrado. Y cuando decimos todo, es todo: desde lo más grueso y estructural hasta los detalles del final de obra. Porque cuando cambiamos de idea sobre la marcha perdemos tiempo y dinero: una decisión impacta sobre otras y no hay nada peor que tener que deshacer algo por estar improvisando.



Techo de chapa

Sin dudas, una gran elección que tiene impacto sobre los tiempos y costos de tu obra. Los techos de chapa, en comparación a los de loza, son mucho más rápidos de instalar, económicos y, al tratarse de una alternativa muchísimo más liviana, tienen impacto sobre la conformación de los cimientos.



Este tipo de techos permite una terminación muy prolija y si está bien instalado, con una buena aislación, es una opción súper eficiente térmica y acústicamente.



Evitar pasillos y escaleras

Para qué gastar tanto dinero en espacios que sólo sirven de paseo entre ambiente y ambiente. Los pasillos, escaleras y halls amplios pueden aumentar significativamente el costo de tu obra. O sea que si se tiene la posibilidad de construir en una sola planta, sin dudas es la alternativa más económica. No sólo porque estos espacios hay que hacerlos, sino que después hay que gastar energía para mantenerlos en buenas condiciones y a una temperatura agradable.



Espacios multifunción

Unificar los espacios no sólo va a hacer que tu casa luzca más espaciosa, también hará que ahorres muchísimo dinero en paredes, cimientos, revoques, puertas y el espacio que propiamente ocuparía una pared.



En lugar de dedicar un área considerable a una sola función, considerá crear espacios multiuso. Por ejemplo, si querés tener un estudio vas a tener que pensar como mínimo en 7 u 8 metros cuadrados. En cambio, si sumás en tu dormitorio o en el de tus hijos uno o dos metros cuadrados más podés agregar un escritorio. Esto reduce significativamente los costos de tu obra y los metros cuadrados extra que tenés que construir.



Centralizar las áreas húmedas

Si querés que tu obra sea mucho más eficiente y barata, éste es uno de los consejos que no podés desatender. Diseñá tu hogar para que la cocina, el lavadero y los baños estén lo más cerca posible. Centralizar estos ambientes en un sector de la casa reduce la cantidad de metros de caños, desagües e instalaciones necesarios. Además, evita problemas como tener el tanque lejos del toilette, lo que podría requerir una bomba presurizadora.



Por otro lado, cuando nuestros ambientes están muy lejos del termotanque o el calefón el agua caliente tarda mucho más en llegar, lo que se traduce en mayor desperdicio de recursos. ¡Nada recomendable para tu economía y para el planeta!



Mismo revestimiento

En los pisos de la casa se puede ahorrar muchísimo dinero. Siempre es mejor optar por formatos más pequeños que generan menos recortes, cuya mano de obra es más económica -ya que una sola persona puede manipularlos-.



Los diseños irregulares son perfectos ya que nos permiten utilizar todos los recortes. Las piezas rectangulares alargadas de porcelanatos o cerámicos símil madera nos permiten aprovechar todo y prácticamente no tienen desperdicio. Encima son bellísimos, prácticos y suman muchísima calidad a los ambientes.



Revestimiento sectorizado

Acá la pregunta es: ¿qué espacio realmente necesitamos revestir para proteger de las salpicaduras o para limpiar más fácilmente? Antiguamente se revestía por completo los baños y las cocinas. Pero hoy la tendencia es otra: revestimos solamente las áreas que queremos proteger y el resto lo combinamos con pinturas que contrasten, generando espacios únicos. En este sentido, no sólo ahorramos en materiales, sino también en tiempo de colocación.