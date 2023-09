Un año del asesinato de Toño Ledesma, ningún detenido: "Mi bebé ya no está, pero que se haga justicia"

viernes 22 de septiembre de 2023 | 16:42hs.

Este domingo se cumple un año del asesinato de Antonio "Toño" Ledesma (20), perpetrado el 24 de septiembre de 2022 en el barrio Oeste de la localidas de Campo Viera. El joven fue asesinado de un disparo en el abdomen cuando estaba casi frente a su domicilio, junto a un grupo de amigos.

La investigación derivó en la detención de siete sospechosos, algunos de ellos familiares entre sí, siendo finalmente cuatro los considerados autores con distintos grados de participación e imputados inicialmente por el delito de "homicidio agravado" aunque el cambio de carátula a "homicidio en riña" terminó beneficiando a todos con la excarcelación.

Por estas horas no existen detenidos en la causa y la familia de Toño atraviesa momentos de mucha angustia y desesperanza. La mamá, Norma Macena, utilizó su cuenta de Facebook para exponer su dolor: "No te imaginas lo mucho que te extraño hijo de mi vida y me duele mucho porque hoy quería hacer una marcha y como siempre, para un caso así te dan la espalda", y en ese contexto reclamó: "Ojalá que nunca le toque a nadie de su familia porque ahí recién se van a dar cuenta el gran dolor de perder un hjo y en manos de unos asesinos".

"Nadie se imagina este dolor, bronca, angustia, de todo que estoy sintiendo. El domingo hará un año del asesinato de mi negrito y esto esta así, en la nada", lamentó y pidió "que el juez y el fiscal reaccionen y piensen, tienen familia y es horrible si llegan a pasar por este momento".

"¿Qué harían si perdieran un hjo en manos de unos malditos asesinos?", interrogó Macena. "Ya no doy más con este dolor. Mi bebé ya no está, no va a estar más, pero que se haga justicia por favor", insistió la progenitora.

Todos libres

En abril de este año el juez de Instrucción Uno de Oberá, Pedro Benito Piriz, dispuso la excarcelación de los cuatro imputados por el homicidio. La medida benefició a Brígido M. (50), sus hijos Leandro (20) y Mauricio (17) M. y su yerno Kevin C. (22), tras el cambio de carátula de la causa.

El magistrado avaló el pedido del fiscal Elías Bys a partir de una serie de testimonios y videos que darían cuenta que Ledesma fue asesinado en el marco de una pelea callejera. Como contrapartida, desde un primer momento otras personas declararon que la víctima estaba con amigos en la vereda cuando fueron atacados a tiros por un grupo de personas que transitaban a bordo de un Chevrolet Vectra.

Fue así que casi de inmediato los agresores fueron identificados y la causa llegó a tener siete detenidos, aunque con el correr de la investigación la acusación decantó en cuatro.

Como se expuso, en principio los sospechosos fueron imputados por "homicidio agravado por uso de arma de fuego y participación de un menor". Sin embargo, avanzada la instrucción el fiscal Bys solicitó el cambio de carátula a "homicidio en riña".

Sobre el día del hecho, la mamá de Toño ratificó en su declaración testimonial que su hijo estaba con amigos tomando una cerveza cuando algunos de los acusados pasaron en moto, insultando y amenazando. En un momento alertaron sobre la situación, fue hacia la esquina y vio a los agresores que se acercaban disparando. "Les grité que iban a matar a alguien; le digo a mi hijo para ir a casa, él me dice que corra e intentó cubrirse con un árbol, pero no fue suficiente porque era una lluvia de balas", recordó.