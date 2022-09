"¡Corra má, vaya a casa!", defendió Toño Ledesma a su mamá antes de ser asesinado en Campo Viera

martes 27 de septiembre de 2022 | 14:17hs.

La mezcla de dolor y angustia continúa siendo desesperante para la familia Ledesma, y es similar al sentimiento de gran parte de la comunidad de Campo Viera que busca explicaciones al asesinato de Antonio "Toño" Ledesma (20), el sábado a la tarde, en manos de una banda que lo atacó a balazos en el barrio Oeste cuando estaba junto a un grupo de amigos después de haber ganado un partido de fútbol.

Si bien al momento hay tres sospechosos detenidos y se trata de una investigación incipiente, su madre, Norma Macena, en estos momentos clama a gitos justicia para su hijo. "Resisto a base de calmantes", admitió llorando, con su corazón hecho pedazos.

Ella estaba junto a la víctima en el momento que los balazos comenzaron a llegar y recuerda que lo último que escuchó fue "¡corra má, vaya a casa!". Eso hizo. Entiende ahora que su hijo le salvó la vida pero terminó muriendo como consecuencia de un proyectil que impactó en su abdomen.

En su cuenta de Facebook, junto a una foto de su hijo, Norma dejó expuesto su dolor: "Amor de mami, te fuiste hijo, me dejaste y me habías prometido que jamás me ibas a dejar amor mío", y acto seguido reclamó que se trata "de una historia mal contada porque yo estuve un ratito antes con vos y estabas feliz festejando que pasaron a la final y llegaron los malditos hijos de puta y dispararon. Yo estaba ahí y me corriste para que nada me pasara, me hubiera puesto enfrente mi negro, que me pegue a mí ese tiro no a vos".



"Solo pido justicia por mi hjo, un trabajador que del trabajo a la casa y por ahí si tenía tiempo, porque a veces hasta fines de semana trabajaba, cuando podía se juntaba a compartir algo. No era peleonero, eso jamás (...) me arrancaron el corazon", aclaró, anticipando la intención de hacer una marcha este jueves en las calles de la Capital del Té, para reclamar justicia y seguridad.



"Mi hijo no tenía bandas, tenía amigos"

Esta mañana, en diálogo con El Territorio, Norma profundizó lo que había contado y confirmó que se salvó de morir baleada a instancias de su hijo que la sacó de la escena del crimen.

"No fue una riña entre bandas. Mi hijo no tenía bandas, tenía amigos de fútbol y como habían ganado se juntaron a festejar", aclaró la mamá de la víctima y en esa línea recordó los momentos previos y posteriores de la balacera: "Me avisaron que los otros (atacantes) pasaban con moto y les insultaban, por eso fui a ver y me dijeron que sí, que pasaban y los insultaban pero que no le hacían caso. En eso que hablaba con mi hijo llegaron ellos y sin decir nada disparaban, mi hijo gritó '¡corra má, vaya a casa!'. Vine para llamar a la Policía, que nunca contestaban, hasta que escuché las sirenas de ambulancia y los patrulleros. Mi hija me dijo 'le dispararon a Toño má'. Me volví loca".

Más allá de reiterar el pedido de justicia, Norma aseguró que "era un chico muy bueno, no peleaba con nadie, buen hijo, buen hermano, bueno con todos. Me arrebataron lo que más amo en la vida".

El 20 de marzo cumplió 20 años y las fotos de ese festejo pasaron a ser tesoros para los padres y sus siete hermanas, además de su novia, Marianela Teixeira, quien también expuso sus sentimientos en redes sociales: "Lloro sin parar, me caigo, me levanto, vuelvo a caer queriendo despertar de esta pesadilla y que me digan que estas bien, que vas a volver. Me duele aceptar la realidad", escribió y en paralelo exigió justicia.

Tres detenidos

Tal como viene publicando El Territorio, ayer fue detenido el tercer sospechoso. Se llama Kevin Sergio C. (22) y se sumó a Brígido M. (50) y a José Luis B. (25), acusados de haber estado al mando del Chevrolet Vectra negro que fue visto por testigos al momento del homicidio. Son parte de una misma familia, algunos con antecedentes penales por distintos delitos, con expedientes en los juzgados de Oberá.

Según confiaron fuentes que intervienen en el caso, el Vectra sería propiedad del mayor de los detenidos, aunque paralelo al trío aparecen otros nombres como parte de los atacantes, entre ellos un menor de edad, por lo que no se descartan nuevas detenciones.