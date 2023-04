Marcha y pedido de justicia para Toño Ledesma: "No hace siete meses que mataron a mi hijo y están libres"

miércoles 12 de abril de 2023 | 13:13hs.

Familiares y amigos de Antonio "Toño" Ledesma (20), asesinado hace casi siete meses en la localidad de Campo Viera, se manifestaron frente a la fiscalía de Instrucción Uno de Oberá en reclamo por la excarcelación de todos los imputados.

La medida, dispuesta hace una semana por el titular (por subrogación) del Juzgado de Instrucción Uno, Pedro Piriz, benefició a Brígido M. (50), sus hijos Leandro (20) y Mauricio (17) M. y su yerno Kevin C. (22), tras el cambio de carátula de la causa que pasó de "homicidio agravado por uso de arma de fuego y participación de un menor" a "homicidio en riña".

El magistrado avaló el pedido del fiscal Elías Bys, quien a partir de una serie de testimonios y videos interpretó que Ledesma fue asesinado de un disparo en el abdomen en el marco de una pelea callejera, contrario a lo que asegura la familia de la víctima y otros testigos que declararon que la víctima estaba con amigos en la vereda cuando fueron atacados a tiros por un grupo de personas que transitaban a bordo de un Chevrolet Vectra.

Indignados con las decisiones tomadas en el ámbito judicial, pasadas las 9 de esta mañana casi un centenar de personas se concentró frente a la sede fiscal y con carteles en mano los padres de la víctima, Norma Macena y Antonio Ledesma, suplicaron hablar con el fiscal Bys "para entender por qué los asesinos están libres, por qué considera que hubo una pelea si a nuestro hijo lo asesinaron a sangre fría mientras estaba reunido con un grupo de amigos", pero eso no fue posible porque el funcionario "aún no había llegado a su lugar de trabajo", dijeron.

Explicaciones

En contrapartida, el juez Piriz recibió a los padres en su despacho luego de casi una hora de protesta, ante quienes trató de exponer sus argumentos pero no fueron suficiente para calmar la angustia e indignación. "Dijo que la Ley los obligó a cambiar de carátula porque no pudieron identificar al autor del disparo que mató a mi hijo, pero son excusas porque hay videos del ataque y testigos que no solo vieron quién disparó, sinó que declararon e incluso lo identificaron, pero esos testimonios fueron desestimados", contó Ledesma padre.

Notoriamente conmovido y de a ratos al borde del llanto, el hombre dijo sentir "que es una injusticia, porque no hace siete meses que mataron a mi hijo y están todos libres, entonces cómo confiar en la justicia". Y añadió: "No es justo, no tiene fundamento que el juez y el fiscal haya decidido liberar a los asesinos porque están las pruebas, están los testigos y a los que identificaron al que disparó no les tuvieron en cuenta, no hay lógica. No se puede creer en la justicia".

"Eso avala la Justicia"

Antonio fue claro en que tanto familia como amigos van a mantener las manifestaciones y el pedido de Justicia. "No estamos conformes y vamos a seguir insistiendo hasta las últimas consecuencias porque a mi hijo lo asesinaron".

Más allá de eso puso en relieve el miedo y la falta de garantías relacionadas a su seguridad y la de su familia, a partir de la excarcelación de los imputados. "No tenemos garantías de que no nos hagan daño de nuevo y le dije al juez que no dimensiona la magnitud de lo que significa dejarlos libres; en poco tiempo habrá un nuevo caso porque esta gente no tiene reglas, no tiene códigos, son una banda de mafiosos y siguen de la misma manera, amenazando, matando, metiendo miedo y más ahora que están libres, demostrando que la justicia les ampara, que pueden matar y está visto ahora que no pasa nada. Se sienten intocables gracias al juez Piriz y al fiscal Bys".

De todas maneras el padre de Toño dijo que "el daño que nos hicieron es irreparable, lo más preciado que teníamos nos arrebataron y no vamos a parar por nada del mundo, aunque las intimidaciones sean diarias y constantes", y sobre eso alertó: "Lamentablemente no tenemos garantías de nada, en cualquier momento les chispea un cable y vienen, porque se manejan de esa forma. Eso avala la Justicia".

"¡Corra má, vaya a casa!", defendió Toño Ledesma a su mamá antes de ser asesinado en Campo Viera