Este domingo, una nueva edición del clásico jardinense

jueves 21 de septiembre de 2023 | 16:24hs.

La ciudad de Jardín América palpita en lo futbolístico el clásico entre el Club Timbó y el Club Jardín América, elencos que se van a enfrentar en la cancha del 'verde', en el cual, el local quiere seguir líder en la zona y su archirival descontarle puntos y acercarse a la cima del grupo.

Timbó y Jardín se van a ver las caras por la séptima fecha de la Zona A de la Liga Regional de Puerto Rico. Los dos vienen de ganar en la última jornada por lo tanto quieren continuar por el camino victorioso.

El Verde el último domingo superó a 25 de Mayo de Puerto Rico 2 a 1, y recibe al Lobo que viene de golear en El Alcázar 4 a 1 a Belgrano. Además, el conjunto que le toca ser local en esta oportunidad tiene 16 unidades en el grupo y su contrincante 12 puntos. Por lo tanto, se prevé un gran cotejo que tiene expectante a toda una comunidad. El inicio será a partir de las 17.30 en cancha de Timbó

Partidos de la séptima fecha:

Zona A:

Club Timbó vs. Club Jardín América, domingo 17.30 horas.

Club 25 de Mayo de Puerto Rico vs. Papel Misionero de Capioví, domingo 17 horas.

Belgrano de El Alcázar vs. Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya, domingo 16.30 horas.

Zona B

Atlético Garuhapé vs. Atlético León de Puerto Leoni, domingo 17 horas.

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Mandiyú de Garuhapé, domingo 16.30 horas.

Libre: Atlético Demisiones de Capioví

Tablas de posiciones

Zona A

Timbó 16 puntos (+7)

Jardín América 12 puntos (+5)

25 de Mayo 9 puntos (+1)

Papel Misionero 5 puntos (-3)

Asociación Helvecia 4 puntos (-5)

Belgrano 1 punto (-5)

Zona B

Atlético León 13 puntos (+10)

Atlético Garuhapé 8 puntos (+7)

Mandiyú 6 puntos (-2)

Atlético Demisiones 5 puntos (-1)

Atlético Hipólito Yrigoyen 1 punto (-14)