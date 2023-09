El ministro afirmó que las medidas tomadas conducen a la recuperación

martes 19 de septiembre de 2023 | 5:00hs.

Sergio Massa llegó a Misiones en la noche del domingo, cuando fue la jornada más política y partidaria. Concretó una cena con los principales referentes de la Renovación, desde el conductor del espacio Carlos Rovira, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vicegobernador y actual senador nacional, Carlos Arce, entre otros. Fue “para charlar más de la cuestión política y de cómo encarábamos el proceso para los próximos 30 días”, dijo Massa en diálogo con El Territorio.



Ayer, además de hacer entrega de viviendas, firmó financiamiento de 825 viviendas nuevas para Posadas, avanzó con el programa de Silicon Misiones “que nos da la posibilidad de meter en el mercado de trabajo a los jóvenes a partir su entrada al mundo laboral. ‘Mitad y mitad’, como dijo el gobernador electo Hugo Passalacqua. Esto es mitad pone el Estado nacional y mitad las pymes misioneras y de alguna manera transformamos en incubadoras de startup de tecnología en generador de empleos, entendiendo además que Misiones desde hace mucho tiempo viene invirtiendo en robótica, en la capacitación de programadores de la provincia y además hoy el Estado nacional tiene casi 5.000 chicos de Misiones haciendo el programa Argentina programa 4.0, que de alguna manera les permite recibirse de programadores con apoyo universitario”.



En forma posterior, en Casa de Gobierno ratificó las retenciones cero para el té, la yerba mate, la forestoindustria y puso en marcha el convenio de financiamiento de dos obras de energía, una línea de 500 kilovatios y otra de 120 kv, “que son clave para Oberá, que le cambiará la posibilidad de desarrollar radicaciones de industriales”.



El otro punto concretado es haber transferido recursos a la provincia “para que le ayude a los colonos y productores para la compra de fertilizantes, sobre todo los que padecieron situaciones climáticas como los efectos de granizos”.



Massa como parte de lo acordado en Misiones señaló que desde la Nación transfirieron fondos para el Ahora Misiones “que es el antecedente que tomamos para todo el país, de devolver el IVA. Antes el IVA se eliminaba y la gente no lo disfrutaba, y ahora tenemos la posibilidad de nacionalizar el Ahora Misiones que para nosotros ha sido muy importante para la devolución del IVA”.



¿Los anuncios realizados le dan un mayor impulso a su candidatura?

No tiene que ver con la candidatura, sino con un tiempo. Nosotros cerramos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estabilizamos las variables macros y pudimos tomar decisiones micro. Argentina es rehén del fracaso de un gobierno que tomó la deuda más grande de la historia.



¿Seguimos muy atados al FMI o qué se logró en este tiempo?

Lo que se logró es que entiendan que los argentinos no pueden estar condenados a no tener desarrollo por el acuerdo con el Fondo. Eso sí se logró. Pero lo que tenemos que hacer es juntar nuestros dólares, vender más de lo que compramos, pagarle al Fondo y que se vaya de la Argentina. Eso nos va a devolver nuestra independencia de decisión. Cuando (Mauricio) Macri lleva a la Argentina al FMI, de alguna manera hizo lo que pasa en una familia cuando el tío jugador lo lleva a tomar una hipoteca de la casa. Y lo que tenemos que hacer es sacarnos esa hipoteca de encima.



¿Por qué recién en noviembre se concretaría la Zona Aduanera?

En realidad antes, pero el problema que tenemos es que en pocos días entramos en veda y entonces el proceso hace que no haya posibilidad de hacer anuncios durante la veda. Entonces queda para después de la elección, en que se pueden hacer anuncios de gobierno.



¿Pero es un hecho?

Está casi terminado.



Las encuestas lo daban como quien sería parte de la segunda vuelta con el candidato libertario Javier Milei. ¿Cómo será la campaña de ahora en más?

Todavía faltan más de 40 días. Faltan los debates, me gusta ir día a día, contándoles en cada rincón de la Argentina el país que viene. Transmitiéndoles que tengan la tranquilidad de que voy hacer los cambios que la Argentina necesita, que tengo la firmeza y coraje para hacerlo. Que además con nuestra fuerza política, por los fracasos del gobierno podrán estar muchos enojados, que obviamente puerta adentro pasaré cuentas de esas frustraciones y fracasos, pero por sobre todo para afuera corregiré esas frustraciones y fracasos y, transformarlos en alegría para la gente. Creo que de alguna manera dejar claro que estos días me sirven para contarles a los argentinos que vamos a un país, donde la producción, el trabajo y la educación son los tres valores centrales, donde el federalismo tiene un papel central. Y los intendentes lo tienen que saber porque ellos –por la oposición- plantean la eliminación de la coparticipación y los intendentes no van a poder hacer ni una cuadra de veredas. Esto es muy importante que lo sepan. Además transmitirles a la sociedad a que aspiro a empezar una nueva página de la Argentina, con un gobierno de unidad nacional, dejando en el pasado la grieta, convocando a los distintos actores, de las distintas fuerzas políticas –nacionales y provinciales- a integrar mi gobierno pero también de la fuerza de la economía y de la representación social. Porque Argentina necesita un gobierno de unidad nacional que consolide valores.



Al estar a cargo de varios ministerios y conocer desde adentro, ¿hay un país viable que termine con la frustración del pueblo?

Sí. Venimos de un proceso muy complicado, de cuatro años de caída de 20 puntos de ingreso con Macri y después casi tres años de caída de ingreso adicional de casi tres puntos. Y ahora tuvimos recuperación. Estas medidas que tomé, la devolución del IVA, la eliminación del impuesto a las ganancias, la reducción de impuestos a las pymes, la eliminación de las retenciones a las economías regionales, la reducción de impuestos para autónomos y monotributistas, lo que intenta es mostrar el camino de recuperación de ingresos que tiene que recorrer la Argentina.



El sector industrial destacó el acierto de algunas medidas y de paso solicitó que se eleve a 500 pesos el dólar para exportar. ¿Qué le responde?

No soy amigo de discutir los procesos cambiarios en público. Creo que en todo caso hemos hecho un esfuerzo importante en la eliminación de las retenciones que le da casi 12 puntos de competitividad, en términos pleno y además tuvimos una devaluación del 20% que lastimó mucho el bolsillo de la gente. Tenemos que mirar la economía sabiendo que tenemos que vender la mayor cantidad de trabajo al mundo pero cuidar los precios de los que consumen nuestra gente.



¿Qué ofrece Massa candidato?

Soy el único candidato a presidente que le garantiza a Misiones su zona franca aduanera, le garantiza a los misioneros la posibilidad de hacer viviendas, inversión en programas como Ahora Misiones. Y garantiza que las retenciones no vuelvan para las economías regionales como la yerba mate, como el té y foresto industria. Además el que cree que Misiones puede ser la plataforma del Mercosur, que quiere invertir en el puerto y cree en la inversión pública del Estado federal de Misiones. Siento a Misiones a Misiones en un valor estratégico de nuestra Nación, al igual que Tierra del Fuego porque es el brazo de la Argentina dentro del Mercosur. Y tengo una mirada federal que otros no tienen y plantean la eliminación de la coparticipación que condena a quedar a expensas y en manos de la economía de Brasil y de Paraguay. Cuando hablan los canales de Buenos Aires no entienden de la economía de frontera. No entienden la importancia del puerto ni la zona aduanera, ni de la eliminación de retenciones ni la importancia de darle recursos a los colonos para producir más yerba mate o te y poder venderle a la India, pero también al mercado interno.

Sobre peaje y uso de energía de Yacyretá

En cuanto al uso de energia generada desde Yacyretá, se conoció que Paraguay dio a conocer que no seguirá vendiendo el excedente de energía que les corresponde. Sergio Massa planteó que “en realidad hay una discusión que la Argentina está dando por el precio. Porque a Brasil le están vendiendo más barato que la Argentina. Y nosotros somos hermanos del Paraguay y entendemos que hay un gobierno nuevo, que hay necesidades de mostrar resultados políticos, pero no a costa del bolsillo de los argentinos”.



Respecto a la aplicación de peaje en la Hidrovía, no planteó cambios al sostener que “durante diez años la Argentina no cobró peajes y para poder financiar las obras del puerto de Misiones, necesitamos cobrarles peajes a los barcos que circulan por la Hidrovía”.