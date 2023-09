Sergio Massa: “Tengo la mirada federal que Misiones necesita"

lunes 18 de septiembre de 2023 | 12:28hs.

En remera, y agradeciendo que las nubes hayan tapado el sol que hubiera hecho que el inicio de la visita a Posadas fuera aún más calurosa, Sergio Massa se presentó junto a Oscar Herrera Ahuad, Hugo Passalacqua y demás dirigentes del Frente Renovador en Itaembé Guazú, primera parada de la recorrida por Posadas. Allí entregaron viviendas, y presentaron discursos en los que marcaron con énfasis la necesidad de “salir a buscar el voto”.

“Necesitamos a los misioneros de pie, necesitamos a la renovación caminando. Que cada intendente, que cada militante, vaya casa por casa, pueblo por pueblo, a buscar a los que nos votaron. Y díganle seguros, lo que viene es mejor que lo que termina. Tengo el coraje para los cambios que Argentina necesita, y tengo la mirada federal que Misiones necesita para hacer esos cambios”, afirmó un efusivo Sergio Massa.

En líneas similares se expresó el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, quien en su discurso pidió “el acompañamiento del pueblo de Misiones para el candidato a presidente Sergio Massa y para nuestros candidatos a diputados nacionales y senadores”. Y agregó que “la militancia debe levantar la cabeza, no tener miedo, y salir casa por casa a pedir el voto. Porque discutimos un modelo inclusivo, que tiene que ver con cada una de las familias misioneras con las chacras, con las economías regionales. A nuestros intendentes, a cada uno de ellos, el máximo compromiso de militar y trabajar municipio por municipio para que Massa sea presidente de la Nación”.

En el mismo acto, Massa aprovechó para “con mucha humildad”, para pedir disculpas por los problemas de la gestión actual y por las expectativas no cumplidas. “Se que hay muchos hermanas y hermanos de misioneros que tenían otra expectativa respecto de este tiempo. Veníamos de un fracaso de 4 años que queríamos olvidar rápido. Pero el no haber establecido las prioridades como correspondían nos llevó a que muchos sintieran dolor, frustración y hasta enojo. Pero hay que ir a buscarlos, hay que abrazarlos, hay que pedirles perdón por aquellas cosas en las que sienten que les fallamos”, afirmó Massa.

Y agregó que “no está mal que tengamos la humildad de pedir disculpas, y que tengamos la grandeza de saber que no todo lo que nos propusimos lo conseguimos. Y también decirles que los únicos que podemos mirar para adelante, dándole a la Argentina un proyecto de desarrollo con la educación pública de calidad; con un Estado que se haga cargo de la seguridad y no que condene a la sociedad a comprar armas para defenderse; que ve a la inversión pública con mirada federal como proyecto de desarrollo; los que no rifando la moneda o queremos ponerle una bandera de otros país en el banco central; somos nosotros”.

Anuncios para Misiones

Dejando de lado lo electoral, y centrándose en la gestión, Sergio Massa ratificó la quita de retenciones para las economías regionales que exportan, como el te, la yerba mate, la madera y el tabaco. Además anunció dos obras para la transmisión de energía eléctrica y la tan esperada zona aduanera especial extendida para la tierra colorada, la cual aseguró estará lista en noviembre, y “será para siempre”.

“Misiones es el brazo de Argentina entrando América del Sur, el que nos une con los hermanos paraguayos y con los hermanos brasileros. Por ser una provincia con 90% de su frontera con otros países necesita de una mirada inteligente, atenta, desprendida, a la hora de invertir recursos del estado nacional”, afirmó el Ministro de Economía. “Venimos a contarle a los productores y colonos que tomamos la decisión de avanzar con las retenciones cero para las economías regionales, porque sabemos el trabajo que generan y sabemos que cuanto más capacidad de competencias tengan, mayor trabajo misionero y argentino vamos a venderle al mundo”, afirmó Massa.

Anunció también que “no vamos a retroceder ni un centímetro en materia de provisión energética. Estamos avanzando y firmando 2 obras, 120 y 500 que cambian la matriz energética para la inversión industrial de Misiones. Lo hacemos entendiendo que cuanto mayor capacidad instalada energética tenga Misiones, mayor capacidad industrial y generación de empleo tendrá la provincia. Y que cuánto más fortaleza tenga Misiones, mirando al Mercosur, mayor tranquilidad tendremos como Nación respecto de que estamos mirando y vendiendo trabajo argentino al mundo, y no comprando trabajo de otros”.

Sobre la zona aduanera especial, afirmó que “la primera semana de noviembre estaremos dejando para siempre la posibilidad de que la provincia pueda competir de igual a igual con estados de Brasil, y Paraguay a través de la zona aduanera especial extendida, que es una pelea histórica de todos los misioneros. Nadie puede negar, que a la hora de mirar la Nación, tenemos que entender que cuanto más fuerza tengamos en este brazo de la Argentina, mayor capacidad de insertarnos al mundo vamos a tener”.