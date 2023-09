Este domingo se compite la sexta fecha de la Liga de Puerto Rico

miércoles 13 de septiembre de 2023 | 11:04hs.

Un domingo a pleno fútbol se va a dar en el marco de la Liga Regional de Puerto Rico. Con la sexta fecha en juego, empieza las revanchas en la fase de grupos, donde los elencos buscan la clasificación a instancias decisivas.

El domingo próximo Timbó de Jardín América, líder en la zona A que viene de ganar a Belgrano en El Alcázar 2 a 1, será anfitrión ante el Club 25 de Mayo de Puerto Rico. En referencia a la zona B, Atlético León de Puerto Leoni, puntero en el grupo, en el último partido goleó como local a Mandiyú de Garuhapé 4 a 1. Ahora, deberá recibir a Atlético Hipólito Yrigoyen.

Todos los partidos de la sexta fecha:

Zona A:

Timbó de Jardín América vs. Club 25 de Mayo de Puerto Rico, domingo 17 de septiembre, 16 horas

Belgrano de El Alcázar vs. Club Jardín América, domingo 17 de septiembre, 16 horas

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya vs. Papel Misionero de Capioví, domingo 17 de septiembre, 16 horas

Zona B

Atlético León de Puerto Leoni vs. Atlético Hipólito Yrigoyen, domingo 17 de septiembre, 16:30 horas

Atlético Demisiones de Capioví vs. Atlético Garuhapé, domingo 17 de septiembre, 17 horas

Libre: Mandiyú de Garuhapé

Tabla de posiciones:

Zona A:

Timbó 13 puntos (+6)

Club 25 de Mayo 9 puntos (+2)

Club Jardín América 9 puntos (+2)

Belgrano 4 puntos (-2)

Asociación Helvecia 4 puntos (-3)

Papel Misionero 2 puntos (-5)

Zona B:

Atlético León 10 puntos (+9)

Atlético Garuhapé 7 puntos (+7)

Mandiyú 6 puntos (-2)

Atlético Demisiones 4 puntos (-1)

Atlético Hipólito Yrigoyen 1 punto (-13)