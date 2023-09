Califican de alivio elevar piso del impuesto a las ganancias

martes 12 de septiembre de 2023 | 16:24hs.

La Unión de Docentes Argentinos (UDA), seccional Misiones, aseguró que el anuncio del ministro Sergio Massa de elevar el piso del impuesto a las ganancias, representa un alivio para los trabajadores y una gran conquista. En declaraciones a Radioactiva 100.7, la secretaria general, Mirta Chemes celebró la medida, al tiempo que anticipó que, en los próximos días, "debemos comenzar a discutir nuevos incrementos salariales en la mesa paritaria".

La representante sindical que ahora también integra la Confederación General de Trabajadores (CGT), distrito Misiones, recordó que "la UDA tiene una lucha histórica con el tema de la eliminación de los impuestos al trabajo, porque nosotros lo entendemos así".

"Es un alivio para los trabajadores en un contexto inflacionario y socioeconómico como el que estamos viviendo. Es una conquista muy grande a partir de impuesto que tiene más de 60 años y que nació como una ley de emergencia", recordó.

El actual ministro de Economía de la Nación y candidato presidencial confirmó que, a partir de octubre, el nuevo mínimo no imponible para aplicar el impuesto a las ganancias será de $1.770.000, que equivale a 15 salarios mínimos. Se implementará por decreto, mientras se envía un proyecto de Ley al Congreso, con la intención de incluir la medida en forma definitiva, a partir de ejercicio fiscal 2024 y con actualizaciones semestrales.

"Ahora hay que trabajar en proyecto, como ya lo han presentado muchos sindicatos. Esperemos que después el Congreso escuche a los trabajadores y se elimine ese impuesto porque eso no es ganancia, sino la remuneración de un trabajador que presta un servicio", consideró Chemes. "Lo más importante es que se sostenga en el tiempo", amplió.

La dirigente misionera ponderó "nuevamente la apertura al diálogo con el movimiento obrero, algo que siempre debió ser así. Es muy acertada esa mirada de repensar la economía mirando al trabajador. Es más alentador el panorama en el contexto que estamos viviendo".

En la misma línea, pidió que el gobierno "cumpla con lo que dice la ley que habla del 6% del PBI que debe invertirse en educación. En los últimos años, en el mejor de los casos llegamos al 4%". Y añadió que "después sí, que cumpla el compromiso de elevar al 8%".

Esa inversión en educación, "tiene que ir destinada en salarios dignos. Reconocemos el esfuerzo en la paritaria nacional de 165 mil a 200 mil pesos en septiembre, pero estamos por debajo de la línea de pobreza todavía". Sostuvo Chemes que, en la Argentina, "seguimos teniendo docentes pobres y queremos que cubra más allá de la canasta básica".

Días pasados Sergio Massa, anunció el pago de un bono de $60.000 en dos cuotas, medida que muchos gremios rechazaron y optaron por defender el mecanismo de paritarias, para actualizaciones salariales. En ese sentido, Chemes recordó que "desde que está el gobernador Oscar Herrera Ahuad en la provincia, no hemos acordado más sumas no remunerativas y no bonificables, salvo lo que viene de Nación".

Subrayó que "existe un acta de mesa paritaria homologada que establece que esta semana nos tenemos que sentar a trabajar, monitoreando las variables socioeconómicas".

Aseguró que, tras el último acuerdo salarial, "la inflación superó holgadamente a nuestro acuerdo, la devaluación impactó negativamente en nuestros salarios". Y pidió que las próximas actualizaciones, "tienen que llegar en un porcentaje importante, dinero que se sostenga en el tiempo porque hay que oxigenar el bolsillo".

No se animó a arriesgar un porcentaje para plantear en la mesa de negociación pendiente con el gabinete educativo y económico del gobierno provincial, aunque sugirió "pensar cómo hacerlo. Una opción es con sumas remunerativas y bonificables que pueda paliar medianamente la devaluación y la inflación de agosto y lo que se viene de septiembre, sería mucho más productivo para nuestro trabajo".

"El impacto tiene que ser para el salario en blanco, que llegue a los jubilados, porque una suma fija como anunció el gobierno nacional ayuda, pero es sólo por dos meses. El problema es después. Creo que sería más sano que podamos cubrir esa suma fija, convirtiéndola en básico para que impacte en el bolsillo".