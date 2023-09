Terremoto en Marruecos: “Empezó a temblar todo y la gente entró en pánico, tuvimos que salir corriendo”

lunes 11 de septiembre de 2023 | 12:23hs.

“Al momento del terremoto me encontraba en Tagassut, estaba comiendo, estaba cenando en el restaurante, que estaba en la primera planta de un edificio, y nada, empezó a temblar todo, toda la gente empezó a entrar en pánico, tuvimos que salir corriendo; la gente se empujaba en las escaleras, era un poco desastroso, se cortó la luz, todos se movieron como pudieron”. El relato corresponde a Agustina Reversat, una posadeña de 23 años que estaba de vacaciones en Marruecos cuando el viernes pasado golpeó un terremoto que ya dejó unos 2.500 muertos hasta el momento.

“Era mucha gente y para salir del lugar había solo una escalera, nos quedamos un poco ahí empujándonos, pero era como en la calle principal, y nos encontramos ahí”, contó la joven que está regresando al país, luego de estar más de 24 horas en un refugio armado en un estacionamiento.

“Estuvimos toda la noche durmiendo en el estacionamiento y al otro día volvieron a recomendar a todos que vayan a dormir ahí, por si había otra réplica, pero yo volví a dormir en el hostel donde me estoy quedando, por suerte no pasó nada o no sentí nada más, pero bueno, eso fue básicamente el protocolo a seguir. Luego están haciendo tareas de poner los lugares, las cosas que estaban se cayeron y todo, están sacando a la gente de esas casas, pero básicamente eso”, sostuvo.

En diálogo con Acá te lo Contamos y desde un campamento, comentó “vine a Marruecos porque estoy de vacaciones y la verdad que es un lugar que me gusta mucho, es la segunda vez que vengo. Ahora estoy volviendo porque sé terminaron mis vacaciones, pero no porque corro peligro ni nada por el estilo. Se supone que está todo tranquilo ahora y que si hay alguna réplica o algo va a ser más suave que la anterior”.

“La verdad es que el protocolo a seguir y las tareas de rescate y contención, no sé exactamente qué decir al respecto, porque fue todo un poco caótico y el protocolo que siguieron creo que fue evacuarnos a todos, sacaron a toda la gente que estaba en la calle, llevaron a todos a un lugar en específico a todos, cerraron todos los comercios, cortaron la luz, no había luz, así que creo que básicamente fue eso”, señaló.

El sismo ocurrido en la noche del viernes, arrasó con una región al sudoeste de la ciudad turística de Marrakesh. Fue de magnitud 6,8 según los servicios geológicos estadounidenses y 7 según el centro marroquí para la investigación científica y técnica, fue el más potente desde que hay registros modernos en este reino del norte de África.

El movimiento telúrico dejó al menos 2.122 muertos y 2.421 heridos, según el último balance del Ministerio del Interior comunicado el domingo por la tarde.