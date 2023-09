Casi un oasis analógico o terapias alternativas

domingo 03 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Ya no importa si no hay señal, si las redes sociales colapsaron o si no funciona la electricidad. Lo importante es tener fuerte voz para anunciarse. La casa, tal como lo refleja el cartel, no posee timbre así que aquí priman los saberes de antes, anunciarse con palmas batidas, golpes en la puerta o simplemente gritando. Especial para personas estresadas, con palabras atravesadas que buscan ser dichas con energía. Necesario para quien viene del súper con las manos cargadas de bolsas, o el celular sin batería, es básico recordar el nombre de los dueños de casa. Por avenida Santa Catalina al 2300 grite fuerte, carajo.