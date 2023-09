Este fin de semana se juega la quinta fecha de la Liga de Puerto Rico

viernes 01 de septiembre de 2023 | 16:35hs.

El certamen competitivo de la Liga Regional de Puerto Rico de a poco completa la primera rueda en fase de grupos y los equipos buscan la clasificación a instancias decisivas y la posibilidad de sacar pasaje al Torneo Provincial 2024.

Este fin de semana, si las condiciones climáticas lo permiten, se va a competir la quinta fecha del Torneo Clausura tanto en la zona A y B respectivamente. En el primer grupo, el líder Timbó visita a Belgrano en El Alcázar y en el otro grupo, donde hay dos punteros (Atlético Garuhapé y Atlético León de Puerto Leoni), el conjunto garuhapeño tiene fecha libre y el elenco de Leoni recibe a Mandiyú de Garuhapé.

Zona A:

25 de Mayo de Puerto Rico vs. Helvecia de Ruiz de Montoya, sábado 2 a las 16.

Club Jardín América vs. Papel Misionero de Capioví, domingo 3 a las 16.

Belgrano de El Alcázar vs. Club Timbó de Jardín América, domingo 3 a las 16.

Zona B:

Atlético León de Puerto Leoni vs. Mandiyú de Garuhapé, sábado 2 a las 18.

Atlético Demisiones de Capioví vs. Atlético Hipólito Yrigoyen, domingo 3 a las 17.

Libre: Atlético Garuhapé

Posiciones

Zona A:

Club Timbó 10 puntos (+5)

Club 25 de Mayo 8 puntos (+8)

Club Jardín América 6 puntos (0)

Belgrano 4 puntos (-1)

Asociación Helvecia 3 puntos (-3)

Papel Misionero 2 puntos (-3)

Zona B:

Atlético Garuhapé 7 puntos (+7)

Atlético León 7 puntos (+6)

Mandiyú 6 puntos (+1)

Atlético Demisiones 3 puntos (-1)

Atlético Hipólito Yrigoyen 0 puntos (-13).