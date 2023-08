La salud de Jorge Lanata: “Ya no está sedado y lograron sacarle el respirador”

jueves 31 de agosto de 2023 | 11:15hs.

El estado de salud de Jorge Lanata continúa siendo motivo de preocupación. El periodista está internado en la Fundación Favaloro desde la semana pasada. Según el parte médico que dio a conocer el viernes pasado la clínica privada, el conductor del ciclo Lanata sin Filtro (Radio Mitre) está siendo tratado por una infección urinaria bacteriémica.

Al aire de LAM (América), Yanina Latorre dio un último momento sobre la salud del periodista. En comunicación directa con Elba Marcovecchio, esposa de Lanata, ella le reveló: “Jorge ya no está sedado, lograron sacarle el respirador y está muy tranquilo”.

Por su parte, Ángel De Brito destacó la buena noticia y agregó el periodista continúa con la medicación para combatir la infección urinaria que lo aqueja. Un rato antes, Yanina había contado que su esposa estaba muy angustiada por la situación que está atravesando su marido.

Desde que Lanata se internó, se suspendió su programa Periodismo Para Todos, que sale los domingos por El Trece y el lunes pasado, Jésica Bossi lo reemplazó en su programa de Radio Mitre. Cuando arrancó a las 10,13 dio una sentida declaración. “Acá estamos, al pie del cañón”. Más adelante, la periodista aprovechó para darle fuerzas a su colega, sin dar detalles de su cuadro de salud: “Beso grande a Jorge Lanata que se sigue recuperando muy bien y pronto lo esperamos por aquí”.

Cabe destacar que en el primer y único parte médico de su internación, se destacó el problema de salud por el que el periodista fue hospitalizado. “El Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que el señor Jorge Ernesto Lanata ingresó a nuestra institución el día miércoles 23 pasado para el tratamiento de una infección urinaria bacteriémica, siendo necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico”, se pudo leer en el comunicado.

Ya hace unos años que la salud de Jorge Lanata viene dando alertas a su público y a sus seguidores. Desde que en el 2015 recibió un trasplante renal, una vez recuperado en 2019 pasó dos meses internado en el Sanatorio Fleni a raíz de la fractura de una vértebra lumbar. Y luego, en el 2020, viajó a los Estados Unidos para someterse a una cirugía en manos de especialistas en la materia. En plena pandemia de coronavirus, en 2021, estuvo junto a su actual esposa, Elba Marcovecchio, en Miami donde se vacunó contra el virus y por esa época debió ser hospitalizado de urgencia por una infección urinaria. Y meses más tarde fue operado en la Fundación Favaloro mediante un procedimiento laparoscópico.

A pesar de estos vaivenes en su salud, Jorge volvió a pasar por el Registro Civil con su pareja, Elba, en abril del año pasado. En una nota al noticiero de TN, el periodista no perdió su humor cuando Nelson Castro les preguntó por qué contrajeron matrimonio en este momento puntual de sus vidas. “¿Y por qué no? Casarme en la tercera edad no es tan malo; primero porque nos encontramos, porque quiero estar con ella siempre”, respondió Lanata ante las risas de todos los presentes.

Después, se puso serio y hablo sinceramente: “Esto podría no haber pasado, muchas veces no se trata de buscar, uno encuentra por el azar, andá a saber por qué. Cuando uno busca generalmente no encuentra. Lo que me pasó con Elba, es eso, la encontré y pensé que era lindo comprometerme con ella por Iglesia; la verdad es que vivimos una ceremonia muy linda y conmovedora”, agregó. La abogada también expresó su emoción y confesó el valor que representaba para ella: “Casarse es un proyecto de vida, y nos emociona porque es para toda la vida. Jorge apareció en mi vida y mi vida fue mucho más feliz desde ese momento, y para mí uno se lo jura a Dios”.