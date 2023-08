“No me gusta que me insulte”, afirmó Chiquito Romero

jueves 31 de agosto de 2023 | 0:18hs.

El misionero Sergio Romero definió la llave entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 al contener dos penales y darle el pase a las semifinales del máximo certamen internacional al Xeneize en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.

Exequiel Zeballos abrió la serie y le dio la ventaja parcial al Xeneize y luego Gonzalo Piovi intentó igualar pero se topó con Sergio Romero; que adivinó su intención y rechazó su remate. Lucas Janson se encargó del siguiente disparo y su remate también a la izquierda de Gabriel Arias terminó en gol y posteriormente Juanfer Quintero puso en el marcador a la Academia.

Edinson Cavani también optó por rematar a la izquierda de Arias y también convirtió para que Sergio Romero vuelva a vestirse de héroe al contener el remate de Leonardo Sigali, aunque sufrió una molestia en su esfuerzo.

El cuarto en la lista corroborada por Almirón fue Marcos Rojo, quien con toda la responsabilidad en sus hombros optó por seguir el camino que caminaron previamente sus compañeros y picó el boleto de Boca a las semifinales al rematar a la izquierda del arquero para desatar la locura de todos los presentes en la delegación Xeneize en el Cilindro de Avellaneda.

Como contra Nacional, Chiquito se convirtió en gigante al contener por segunda definición consecutiva dos disparos desde los doce pasos. En entre todos los penales con Boca que debió defender bajo los tres palos, Romero atajó ocho de catorce; una muestra más de su maestría en la materia.

Al finalizar el encuentro producto del potente disparo de Rojo, no festejó debido a que es un reconoció hincha de Racing y explicó esa decisión, aunque también se mostró dolido por la recepción que tuvo por parte del público presente en el estadio Presidente Perón. "No puedo festejar porque soy hincha de este club, pero hoy defiendo esta camiseta. Muchísimas sensaciones encontradas. Me voy con dolor y tristeza. Que la gente me putee no me gusta. Todo el mundo sabe que soy hincha de Racing, pero que hoy me debo a Boca, que tengo que hacer las cosas para que a Boca le vaya bien, y para eso vine a este club: para demostrarle a todo el mundo que soy un arquero vigente y trato día a día hacer lo mejor para Boca"

"No es raro que no haya festejado porque soy hincha de Racing, y amo a este club. Esa es mi realidad. Hoy me tocó estar en la vereda de enfrente, me tocó hacer las cosas bien por Boca, me tocó atajar y mantener mi arco en cero. Me voy contento, por un lado, pero triste por el otro", agregó.

A su vez, también confirmó que el dolor que aparentó muy evidente después del penal de Sigali eran signos de un acalambre que acarreó durante gran parte de la segunda etapa. "Desde los 20 minutos del segundo tiempo estaba acalambrado, pero pude terminar el partido".