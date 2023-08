Misiones anima la fiesta urbana en Tecnópolis

viernes 25 de agosto de 2023 | 10:15hs.

Con la presencia de la delegación misionera que pisó fuerte en varias disciplinas, los Juegos Evita Urbanos se inauguraron ayer en Tecnópolis, en Buenos Aires, con más de 1.400 chicos de todo el país que participan en disciplinas como ajedrez, básquetbol 3x3, escalada y skate.

En el marco del 75° aniversario de los primeros Juegos Evita, esta edición tendrá por primera vez a los deportes urbanos como evento diferencial, que extenderán su programación hasta el domingo en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli.

Los Juegos Evita Urbanos incluyen ocho disciplinas de gran crecimiento que el Comité Olímpico Internacional ya agregó o está teniendo en cuenta para sumarlas en el programa olímpico. Se trata de actividades deportivas desarrolladas en las calles y en entornos de las ciudades como ajedrez, básquetbol 3x3, BMX, freestyle, parkour, breaking, escalada y skate.

Buen inicio para Misiones

Entre lo destacado de ayer de los chicos misioneros, en Skate, Ruth Abigaille Feldick, de la localidad de Almafuerte, fue segunda en las series con una brillante pasada con un puntaje general de 80 puntos, sólo detrás de la bonaerense Morena Domínguez, que acumuló 83.33 unidades.

Hoy, Ruth será parte de las semifinales, en busca del desenlace y las medallas que estarán en juego mañana.

En tanto en la modalidad street, en varones, Ahron Galván fue 16° y Gabriel Barsotti ocupó el pueto 25°. Asimismo, en Freestyle, Nahuel Agustín Sánchez Xander tuvo ayer su primera batalla y terminó cuarto en su grupo. Hoy sigue la actividad.

También en esta jornada entrará en acción el BMX freestyle y Misiones tiene como representante a Gabriel Agustín Rotta (Leandro N. Alem).

En básquet, los chicos y chicas de la Tierra Colorada tuvieron una fuerte presencia en sus primeros partidos. En el debut del 3x3 femenino sub 14, Misiones venció 10 a 4 a Córdoba; en tanto, el sub 16, La Rioja amargó el estreno misionero al doblegar 10 a 3. En varones, hubo felicidad por partida doble, con festejo en sub 14 por 8 a 4 ante Córdoba y por 17 a 11 frente a Chaco, en sub 16.

Los elencos de la provincia, en ajedrez, también tuvieron una buena primera jornada con partidas de nivel.

Hoy sigue el programa de todas las disciplinas deportivas.

El calendario de los Evita, tras el paso de los Urbanos, continuará en la ciudad de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, donde tendrán lugar los Juegos para Personas Mayores, entre el 8 y el 12 de septiembre.

El calendario de los Juegos Evita finalizará en la ciudad de Mar del Plata entre el 24 y el 30 de septiembre, donde se disputarán también las finales de Juegos Nacionales Juveniles y Adaptados.

Más finales en la provincia

Los Juegos Deportivos Misioneros tienen programadas más competencias para este hoy y mañana, con el objetivo de conocer al grupo de atletas destacados de la instancia provincial en cada disciplina y al mismo tiempo coronarlos con la clasificación a los Juegos Nacionales Evita, en La Feliz.

Hoy, desde las 9 en la pista Erik Barney del Cepard (Posadas), será la competencia provincial de atletismo. Durante toda la jornada se disputarán las pruebas de pista y campo en las categorías sub 14 y sub17, masculino y femenino.

Participarán alrededor de 360 atletas de las cuatro zonas deportivas de la provincia.

Mañana, en tanto, en Posadas están previstas cinco finales canotaje (sub14), desde las 8 en el club Rio Paraná; optimist y windsurf (sub14/sub16), en el mismo horario y en el predio adyacente, en la Escuela de Vela Optinic; pelota paleta, en el club Mitre, a partir de las 11; y boxeo, desde las 14 en el club Atlético Posadas.

Paralelamente, en la Expo Yerba de Apóstoles, se realizará la competencia de ciclismo de montaña, desde las 9.

