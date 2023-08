Inter Miami vs. Cincinnati, por la US Open Cup 2023: horario, formaciones y dónde verlo en vivo

miércoles 23 de agosto de 2023 | 13:15hs.

Inter Miami se mide con Cincinnati este miércoles desde las 20, por las semifinales de la US Open Cup 2023. Tras consagrarse campeón de la Leagues Cup, el equipo de Lionel Messi va por una nueva final en el TQL Stadium y con la televisación de TyC Sports.

Los dirigidos por Gerardo Martino ganaron su primer título en su historia el sábado pasado, luego de superar 10 a 9 por penales a Nashville -empataron 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios-. y ahora quieren dar un paso más en el certamen más antiguo de Estados Unidos.

Cómo llegan Inter Miami y Cincinnati a las semis de la US Open Cup

Inter Miami viene de ganar la Leagues Cup. En la US Open Cup inició su participación en tercera ronda en un derby vs. Miami FC, al que eliminó por penales. Luego, en 16avos, venció 1-0 a Charleston Battery; en octavos, superó a Nashville SC por 2-1; y en cuartos, venció 1-0 a Birmingham Legion FC.

Cincinnati, por su parte, cayó 3-0 con Columbus Crew en la última jornada que se disputó en la MLS, además de que en la Leagues Cup perdió en 16avos con Nashville por penales. Arribó a las semis de la US Open Cup gracias a que se impuso 3-1 sobre Pittsburgh en cuartos de final.

A qué hora juegan Inter Miami vs. Cincinnati, país por país

Argentina: 20 horas

Brasil: 20 horas

Uruguay: 20 horas

Paraguay: 19 horas

Chile: 19 horas

Bolivia: 19 horas

Venezuela: 19 horas

Ecuador: 18 horas

Perú: 18 horas

Colombia: 18 horas

México: 17 horas

Inter Miami vs. Cincinnati, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

Canales 22 (SD) y 101 de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DSports

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro

Para ver el partido online tenés que acceder a TyC Sports Play haciendo cilc en play.tycsports.com. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador. ¡Muy fácil!

Inter Miami vs. Cincinnati, por la US Open Cup 2023: dónde ver y los datos del partido

Hora: 20

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

Estadio: TQL Stadium

La probable formación de Inter Miami vs. FC Cincinnati, por la US Open Cup 2023

Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés o Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Diego Gómez o Benjamín Cremaschi; Facundo Farías, Leonardo Campana y Lionel Messi. DT: Gerardo Martino.

El posible once de FC Cincinnati vs. Inter Miami, por la US Open Cup 2023

Roman Celentano; Nick Hagglund, Ian Murphy, Raymon Gaddis; Alvas Powell, Obinna Nwobodo, Júnior Moreno, Álvaro Barreal, Luciano Acosta; Aaron Boupendza y Brandon Vázquez. DT: Pat Noonan.

Cuándo se juega la final de la US Open Cup 2023

Se jugaría la final el 27 de septiembre en sede por definir. En caso de que los que la integren sean Inter Miami y Houston Dynamo, el duelo se disputará en el Hard Rock Stadium, pero si gana Real Salt Lake, este equipo tendrá la localía asegurada.



Los próximo cinco partidos de Inter Miami

New York Red Bull vs. Inter Miami | Fecha 24 de la MLS | Día y hora: 26 de agosto a las 20.30

Inter Miami vs. Nashville | Fecha 25 de la MLS | Día y hora: 30 de agosto a las 20.30

LAFC vs. Inter Miami | Fecha 26 de la MLS | Día y hora: 3 de septiembre a las 23.30

Inter Miami vs. Sporting KC | Fecha 27 de la MLS | Día y hora: 9 de septiembre a las 20.30

Atlanta United vs. Inter Miami | Fecha 28 de la MLS | Día y hora: 16 de septiembre a las 20.30