Cuánto cuesta ir a ver a Los Pumas al Mundial de Rugby de Francia: paquetes, entradas y vuelos

miércoles 23 de agosto de 2023 | 9:45hs.

A tan solo 17 días para el inicio de la 10ª Copa del Mundo de Rugby en Francia, la fiebre mundialista para ver a Los Pumas comienza a sentirse en el ambiente.

Así lo demostró el último amistoso que el seleccionado disputó en la cancha de Vélez contra Sudáfrica con todas las entradas vendidas desde mucho tiempo atrás. La despedida con derrota 24 a 13 frente a los últimos campeones del mundo fue en la previa de la lista que el entrenador australiano, Michael Cheika, oficializó el pasado lunes 7 de agosto.

Los Pumas, que el próximo sábado jugarán ante España el amistoso final de preparación a las 16 (hora de nuestro país), en Madrid, con motivo del centenario que festeja la federación local, se preparan con todo para el debut del 9 de septiembre en Marsella, cuando enfrenten al seleccionado de Inglaterra en el inicio del Grupo D.

¿Cuánto sale ir a ver a Los Pumas?

En este informe te contamos todo lo que hay que saber para seguir al seleccionado en Francia: las entradas, los paquetes oficiales, los precios de la reventa y el impacto que provocará en el país galo el acontecimiento deportivo del año.

El viernes 8 de septiembre el centro de la atracción deportiva se trasladará a Paris. A las 21 horas de Francia, en el estadio Stade de France de Saint Denis, chocarán los planetas: el equipo local, más candidato que nunca, se enfrentará en el partido inaugural ante los All Blacks, los tres veces campeones del mundo y recientes ganadores del Rugby Championship por décima vez.

Japón, cuatro años atras

Pasaron cuatro años desde el primer Mundial de Rugby en Asia, en 2019, y parecería que ese acontecimiento perteneció a otra vida. En ese período de cuatro años pasó de todo: hubo una pandemia que tardó casi tres años en restablecer la vida habitual; se jugó sin público con partidos cancelados por los casos de COVID-19 y la Argentina, por ejemplo, recién pudo ser local después de tres años sin jugar en su casa (en 2022 recibió a Escocia en una gira por el norte del país, en Jujuy, Salta y Santiago del Estero).

Los Pumas, además, volvieron a jugar en la cancha de Vélez Sarsfield el 5 de agosto de este año, estadio dónde no competían desde el 20 de julio de 2019 (caída ante los All Blacks, 20-16). El año pasado tuvieron que cambiar sobre la marcha el escenario para trasladar el partido al estadio del Club Atlético Independiente, por el mal estado del terreno de juego. Allí, por el cierre del Rugby Championship, los Springboks ganaron por 36 a 20. Los campeones del mundo volvieron a imponerse este año por 24-13, frente a un estadio completo.

¿Qué pasó en Japón? En 2018 la organización sacó a la venta entradas baratas para promocionar el rugby en el país nipón. Los precios rondaban entre los 1000 y 2000 yenes, para niños y adultos respectivamente, mientras que para los visitantes los tickets estaban entre 10.000 a 40.000 yenes. Un dólar equivalía a 110 yenes en esa época, por lo que los precios oscilaban entre 90 y 380 dólares aproximadamente. Para la final los valores se cotizaban entre 25.000 y 100.000 yenes (230 y 900 dólares) por la venta oficial.

Ni hablar del pasaje. En 2019, cuando se jugó la Copa del Mundo, el cambio del dólar en nuestro país estaba a 40 pesos. El boleto de ida y vuelta a Japón costó 1000 dólares, equivalente a 40.000 pesos de aquel entonces. Un ticket a París en la fecha actual por las plataformas más conocidas del mercado local varían entre $1.325.000 hasta $1.650.000 según las escalas.

Los más económicos para ver

De los más accesibles, dos de ellos involucran a los equipos de Sudamérica: Samoa vs. Chile, Georgia vs. Portugal, Uruguay vs. Namibia y Tonga vs. Rumania, son los más baratos de la 1ª fase, cuestan sólo 10 euros. Una verdadera invitación para asistir a un cotejo mundialista. Los restantes asientos van desde 20, 32 a 52 euros, los precios más acomodados para Francia 2023.

¿Y las finales?

Los cuartos de final se jugarán en Marsella y París a partir de los días 14 y 15 de octubre. Los precios más caros están en 300 euros, mientras que los tickets intermedios oscilan entre 75, 135 y 210 de la moneda europea.

Las semifinales y la final se jugarán en el Stade de France, con entradas preferenciales de 550 y 950 euros, respectivamente. En el duelo por el Bronce, que también se jugará en París, los precios bajan considerablemente con un costo mínimo de 40 euros y el máximo de 176, en claro testimonio de un partido que nadie quiere jugar, pero que lleva un valor agregado: el subirse al podio.

La reventa

Como los tickets oficiales se agotaron rápidamente y la demanda empezó a incrementarse, desde distintas páginas de Internet hay ofertas de entradas con valores muy diferentes.

Si uno quiere ver a la Argentina en la 1ª fase hay que pensar en precios que van desde los 500 a los 900 dólares contra Inglaterra; 165 a 295 vs. Samoa, 175 a 265 vs. Chile y 250 a 650 vs. Japón.

Ni hablar del partido inaugural entre Francia y Nueva Zelanda, por el que ya se piden entre 1750 y 1950 dólares para estar presente. Los otros más buscados de la 1ª rueda son Sudáfrica vs. Escocia (425 a 850 USD), Sudáfrica vs. Irlanda (650/950) o Irlanda vs. Escocia (500/900).

Para ver el debut de Uruguay en Lille vs. Francia, los tickets están entre 550 y 850 USD, y en el histórico choque ante Nueva Zelanda, oscilan entre los 500 y 800. En el caso del otro equipo sudamericano, Chile, debutante absoluto en los mundiales, para su primera presentación en Toulouse contra Japón, piden entre 350 y 600 USD.

Las agencias de viaje

Con muchas opciones y precios variados, las ofertas para asistir a Francia se vienen barajando desde hace más de un año con diferente intensidad.

Por ejemplo algunos de los paquetes incluían el partido inaugural, Pumas vs. Inglaterra y Sudáfrica vs. Escocia, con diez noches de alojamiento y estadía en París y Marsella más otro destino a elección de Europa, con un costo de USD 2400 por persona sin incluir el pasaje aéreo.

Otra de las sugerencias era seguir a Los Pumas en los partidos ante Chile y Japón en Nantes, más el duelo Irlanda vs. Escocia, con diez noches y tres destinos diferentes a un valor por persona de USD 1960.

Y también hay paquetes más acotados, con sólo tres noches en Marsella para ver Inglaterra vs. Pumas y Sudáfrica vs. Escocia, con entradas Categoría 4 y un costo de USD 820 por persona, siempre sin contar el boleto aéreo.

Los precios de las entradas en Francia

Para el 2023 World Rugby estableció cuatro tipos de categorías (1, 2, 3 y 4) según la ubicación, para la venta oficial de los tickets que se agotaron en tiempo récord en sus diferentes etapas.

En septiembre de 2021 hubo una preventa de 250.000 entradas, para a partir del 30/9 abrirla al público en general. En enero de este año se habilitó una plataforma para la reventa de aquellos que deseaban cambiar sus tickets, mientras que en marzo se dio acceso a la compra de los cotejos decisivos, semifinales, bronce y final.

Sin dudas que el cotejo inaugural en Saint Denis, entre Francia y Nueva Zelanda, es el que se lleva todos los boletos: los costos varían entre 80, 170, 350 y 550 euros según el lugar para el partido más caro de la 1ª fase.

Argentina vs. Inglaterra es el que integra el lote de los más buscados, por el interés que generará cuando se crucen en Marsella un día después del inicio del certamen, el sábado 9 de septiembre a las 16 horas de nuestro país: los valores están entre 75, 135, 210 y 300 euros según el rango de los diferentes sectores de la cancha. En ese mismo nivel de precios la organización designó los siguientes partidos: Inglaterra vs. Japón, Sudáfrica vs. Irlanda, Gales vs. Australia y Francia vs. Italia, los más esperados de la 1ª rueda.

¿Cuánto salen los otros partidos de Argentina?

Del debut ante los ingleses pasarán 13 días hasta la segunda presentación del equipo que dirige Michel Cheika. El viernes 22, en Saint Ettiene, Los Pumas se medirán ante Samoa con precios que van desde 28 a los 116 euros. El duelo sudamericano ante Chile se mudará a Nantes el sábado 30 de septiembre, con los mismos valores que ante los isleños. El cierre del grupo ante Japón será el 8 de octubre, con valores que están entre los 45 y 216 euros.

El impacto en Francia

De acuerdo a un trabajo que hizo la organización de la RWC 2023, el 90% de los franceses está a favor de que su país sea el organizador del Mundial y el 91% cree que la competición causará un impacto positivo.

Un 88% acepta la afluencia del turismo y el 87% cree que será importante para el desarrollo del deporte. El torneo lo seguirá el 76% de los habitantes: el 71% por las distintas plataformas informativas, el 69% por TV, el 30% en los estadios y el 20% en las Fan Zona. Además, el 58% cree que pueden ser campeones del mundo por primera vez, por sobre el 17% de los All Blacks y el 7% de Irlanda.

Francia espera la llegada de más de 600.000 hinchas de distintos países, con Inglaterra, Irlanda, Australia, Países Bajos y Nueva Zelanda en el Top 5 de los países con mayor afluencia.

Con impacto positivo en la población y un 79% de adhesión por una celebración responsable, Francia 2023 se avecina como una de las competiciones deportivas más importantes de los últimos tiempos.

Como antesala de los JJ.OO. de París 2024, el rugby se prepara con todo para uno de los torneos más parejos de la historia. Con Sudáfrica en la defensa del título que consiguió en Japón 2019 y Nueva Zelanda como permanente candidato, esta vez entre Irlanda y Francia, número 1 y 4 del ránking mundial en la actualidad, se codean para dar el golpe. La rareza es que entre estos cuatro equipos sólo dos estarán en las semifinales, porque vienen por la misma llave y se cruzarán en los cuartos de final.

Del otro lado llegarán Los Pumas, que enfrentarán una primera fase con todas las expectativas de clasificar. Y una vez en los cuartos de final, esperar el cruce contra Australia o Gales.

De allí en más todo dependerá de lo que haga el equipo y de su destino. En un país como Francia, donde en el 2007 se consiguió el mejor puesto de la historia: la medalla de Bronce.