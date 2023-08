La sorpresiva declaración de amor de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo

martes 22 de agosto de 2023 | 11:15hs.

En medio de los festejos del Inter Miami campeón de la Leagues Cup, Antonela Roccuzzo saltó al campo de juego para besar y abrazar a Lionel Messi en una imagen que dio la vuelta al mundo. La historia de amor protagonizada por ambos es conocida, pero pocas veces se escuchó al 10 hablar de su mujer como lo hizo en una entrevista que emergió tras esa demostración de amor que enamoró a todos en pleno festejo en Estados Unidos.

En 2019, Messi brindó una entrevista al diario Sport de Barcelona donde acaso por primera vez habló (con ciertos gestos de incomodidad), de Antonela Roccuzzo en profundidad. “Antonela es todo para mí. El hecho de tenerla a ella al lado me simplifica muchísimas cosas. Es una persona que nos conocemos de hace muchísimo tiempo, que me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme en cada momento. Y, sobre todo, en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, dijo.

Leo habló, incluso, del día en que la conoció, cuando apenas tenía siete años: “Yo la conozco a ella desde los siete años. La relación nuestra empezó más adelante, pero desde los siete años nos conocíamos. En realidad ella era la prima de mi mejor amigo. Ahí nos conocemos y ahí arranco todo. Pero sí, nos conocemos muchísimo, de toda la vida”, destacó.

El beso entre Antonela Roccuzo y Lionel Messi tras la consagración en Inter Miami

Los Messi-Roccuzzo no ocultan su felicidad desde que desembarcaron en los Estados Unidos tras la pesadilla en Francia con el PSG. “Jugar en este país siempre estuvo en mi cabeza, siempre lo tuve en mente y estoy disfrutando del momento ahora”, afirmó Messi días atrás, ya como súper estrella del Inter Miami.

“Mi decisión pasó por muchísimas cuestiones, lo pensamos y decidimos con mi mujer, mis hijos también fueron parte de la decisión. Simplemente vine acá a seguir disfrutando del fútbol y elegí este lugar para este momento”, agregó el rosarino.

Messi, que llegó al Inter Miami tras dos años en el París Saint Germain, insistió mucho en su “felicidad” por la nueva vida en Estados Unidos y reconoció que le encanta el cariño que recibe de la comunidad latina estadounidense.

“La ciudad es espectacular y te hace que puedas vivir el día tranquilo y con mucha felicidad. Es una ciudad de muchos latinos, el latino es mucho más cercano, más demostrativo, todo el tiempo te muestra cariño, cercanía”