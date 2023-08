Embajadoras de la tradición

domingo 20 de agosto de 2023 | 10:00hs.

Para Loren Michel Weber, reina de la edición 42ª de la Fiesta Nacional del Inmigrante y que este año deja su cetro, las soberanas son embajadoras culturales, que trasciende un mero certamen de belleza.



Durante un año las jóvenes que llevan la corona de la mayor festividad de los obereños tienen la responsabilidad de dar a conocer la cultura, tradiciones, costumbres, sabores y todo sobre la fiesta que se realiza durante diez días en el predio del Parque de las Naciones de la Capital del Monte.



Todo comienzo tiene un final y en esta etapa las emociones se duplican. “La verdad que empiezan a salir las emociones, fue un año de mucho aprendizaje en el crecimiento personal sobre todo”, comentó Loren a El Territorio.



En este aprendizaje entendió que son embajadoras, pero no solamente de la fiesta sino que de la provincia. “Básicamente más que reinas somos embajadoras culturales, tenemos que representar a nuestra ciudad y a la provincia de Misiones en diferentes puntos del país y en los países limítrofes, como tuvimos el honor de visitar la Fenamilho (Fiesta Nacional e Internacional del Maíz) en Brasil, representando hasta Argentina”.



En la actualidad, la comunidad se replanteó la etiqueta de reina y en este aspecto las candidatas son preparadas para ser embajadoras. “Hay un dilema sobre el tema de reinas o embajadoras, pero nosotras como representantes de la Fiesta Nacional del Inmigrante tenemos mucha preparación cultural y turística porque tenemos que representar a toda la provincia”, explicó la actual soberana de los inmigrantes.



Con este conocimiento las representantes terminan queriendo mucho más a toda la provincia. “Esta experiencia me enriqueció muchísimo, personalmente me sirvió un montón porque estudio Licenciatura en Turismo así que termino conociendo más mis raíces, mi ciudad, mi provincia y difundiéndolo en toda Argentina”, afirmó Weber.



Este año las candidatas están teniendo más preparación: tienen cursos de oratoria, turismo, muchas capacitaciones.



La saliente reina dejó un mensaje claro para las candidatas: “Les recomiendo sobre todo disfrutar con sus colectividades y con la fiesta”.



La cara visible de la fiesta son las reinas, sin embargo, hay un equipo gigante detrás. Personas que trabajan en las colectividades durante todo el año, por lo tanto, representan también ese legado y esfuerzo colectivo.



Weber este año representó a la Federación de Colectividades en diferentes fiestas de la provincia, recorrió Apóstoles, Campo Viera, San Vicente, pero además llegó a Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y Brasil.



“En la visita a diferentes fiestas no hizo falta hablar de la nuestra porque la gente conoce lo que se realiza en el Parque de las Naciones, a nosotros nos reconocen por usar los trajes típicos porque las otras reinas ocupan ropa de noche”, dijo la joven sobre la fiesta de Oberá.



Sin dudas que la responsabilidad de representar no solamente a quienes cruzaron el mar y forjaron la tierra, sino a la actual Misiones transforma y enriquece.



“Te hace crecer mucho como persona, pero hay que dejar de lado muchas cosas como posponer un tiempo la facultad, reuniones familiares, pero para mi fue un año perfecto, estoy feliz de dejar mi experiencia a la siguiente representante”, reconoció Loren Weber.

Loren Weber deja la corona este año. Foto: Luciano Ferreyra

Votación de la Reina Virtual

Ratificando una vez más el compromiso de El Territorio con la Fiesta Nacional del Inmigrante, se habilita a partir de la primera hora de hoy la votación online en la web para elegir a la Reina Virtual de los Inmigrantes.



Así, con la mirada puesta en la participación de los lectores y con el patrocinio de la Federación de Colectividades, una vez más el Decano coronará a la reina virtual de la fiesta.



Para ello, ya se puede votar a la candidata favorita a través del portal elterritorio.com.ar, ingresando al link https://fileselterritorio.b-cdn.net/RI2023/ o bien escaneando el código QR que figura en página. Allí se verá el perfil de cada una de las quince candidatas al cetro.



La votación se extenderá hasta el día de la coronación de reinas -el 13 de septiembre-, que será en el Parque de Naciones de Oberá, donde se llevará a cabo la 43ª Fiesta Nacional del Inmigrante.



Para otorgar el voto a una de las quince postulantes, se debe hacer un click en el botón ‘Votar’ correspondiente a la elegida, teniendo en cuenta que no se podrá emitir más de un voto por computadora conectada a internet.



La electa reina virtual será coronada en la misma ceremonia que la Nacional del Inmigrante 2023 y se le entregarán los atributos de mando que le corresponden. El resultado de la elección de la reina virtual no influye sobre la elección de la Embajadora Nacional del Inmigrante, ya que son dos elecciones completamente distintas, la del jurado y la del público.



Una de las mayores fiestas de la provincia de Misiones se desarrollará este año del 7 al 17 de septiembre. Música, baile, platos típicos, elección de la reina y atractivos que edición tras edición llevan a visitantes de toda la provincia, el país e incluso otras partes del mundo a poner pie en la zona Centro.



En la página web www.1000tickets.com.ar ya están disponibles las entradas para los distintos días y espectáculos, que también se podrán conseguir de manera presencial en el ingresos al parque.



La cartelera artística destaca a El Polaco, JAF, Paz Martínez y Pachu Peña. También habrá espacio para las figuras locales, como Loreley Benítez Kitegroski, Vanesa Avellaneda, Susana Moreno y el humor viral de Estorbodoski.



Respecto de la programación para este año, la presidenta de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey había adelantado que nuevamente se realizará el tradicional Desfile de las Colectividades, desde el Centro Cívico de la ciudad hacia el Parque de las Naciones, “en una caminata que simboliza el viaje que hicieron nuestros ancestros”.



“Ya en el parque, cada colectividad y el Pabellón Argentino los recibirá con las puertas de sus casas típicas abiertas para disfrutar de la gastronomía del mundo, las costumbres y cultura de cada país”, había indicado.