El sector carnes registra subas del 60% tras dispararse el dólar

sábado 19 de agosto de 2023

El mercado de la carne se suma al momento de incertidumbre que vive la industria con respecto a los precios. A partir de esto, los frigoríficos aseguran que entre lunes y martes sufrieron aumentos del 60% y eso se refleja a su vez en la demanda que cada día muestra una disminución.



Según explicó el propietario de un abasto, el pollo y la carne, según los cortes se incrementaron más de lo esperado tras dispararse el dólar. Lo que menos subió hasta la fecha son los cortes de cerdo. Sostienen que el cliente prioriza según su condición económica y la alita de pollo o los cortes más económicos son los más demandados.



Alejandro Brys, responsable de un abasto y carnicería, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 de El Territorio y contó que “por el momento no hay problemas con el abastecimiento en cuanto a mercadería”.



Añadió: “Estamos recibiendo normalmente pero sí con incrementos en el precio que se veía venir pero no tanto como lo estamos pasando ahora. En lo que respecta a carne vacuna y pollo estamos más o menos en un 60%, la suba es impresionante y todavía no sabemos cuál va a ser el techo”.



“El incremento comenzó paulatinamente la semana pasada y se complica a la hora de reponer la mercadería ya que contamos con proveedores de Buenas Aires, Salta o de la región”, apuntó.



Menos ventas

En este sentido, Brys detalló que hubo un parate en las ventas, “entre un 40 o 50 por ciento menos, se siente el golpe en el bolsillo. La pata muslo, por ejemplo, estaba 500 pesos el kilo y hoy está a 850, sólo la carne de cerdo no tuvo tanto porcentaje de incremento porque subió un 30 por ciento”.



“La baja en las ventas se nota no sólo en el local, sino también en los clientes de la calle y están todos en una situación de preocupación y buscaremos de armar algunos combos o algo con lo que podamos paliar la situación como para compensar este momento y tratar de conformar a la gente con algo”, acentuó.



El comerciante apuntó que se vive una semana muy difícil “con mucha incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar. Yo estimo que esto tiene que parar porque el consumo se frena y la mercadería de alguna manera tiene que salir”, finalizó.



Poco consumo

Por otro lado, María Cóceres, encargada de otra carnicería en la zona Oeste de Posadas, relató que “tras la suba, las ventas mermaron por lo que el cliente busca cortes menos costosos o en menos cantidad”.



Según indicó, anteriormente había promociones de tres kilo de muslo a $1.800, lo que en la actualidad no se puede mantener porque el corte también subió. “Todavía no podemos establecer promociones porque no hay una estabilidad en los precios por parte de quienes nos bajan la mercadería, por lo tanto se vende por kilo”.



Seguidamente, explicó que “no hay un corte menos costoso o conveniente, más bien el cliente lleva según su condición económica”.



Apuntó: “Es difícil porque sabemos que hay vecinos que tienen niños y es un alimento proteico y nutricional, pero es cada vez más caro”.



Por último reflexionó que “hace años el osobuco era económico, el pollo, la alita es algo que llevan bastante o los menudos. Pero el osobuco sale $2.300 el kilo, el pollo está por llegar a los $1.000, y para una familia de cuatro o cinco personas un kilo te dura como mucho dos comidas, o tal vez una según la necesidad y la cantidad que se coma”.

