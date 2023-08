Comidas dulces con precio en dólares en El Soberbio

sábado 19 de agosto de 2023 | 6:04hs.

En los últimos días emprendedoras y emprendedores del rubro repostería y todo lo relacionado a la comida dulce atraviesan una crisis profunda por el gran aumento de los precios de los insumos para los productos. En ese marco, ya hay emprendimientos que cobran sus productos en dólares o reales en El Soberbio.



Algunas reposteras debieron suspender todos los pedidos porque no hay margen para los valores. Incluso, clientes suspendieron la compra tras saber que su pedido había aumentado.



Aseguran que los proveedores no entregan mercadería hasta que los costos se estabilicen lo que retrasa y perjudica el trabajo de muchos emprendimientos en la zona.



Situación compleja

En este sentido, en la capital nacional de las esencias, el sector gastronómico dulce se ve afectado por los últimos incrementos en los productos.



Por lo que gran parte de los ciudadanos que se dedican a la venta de comidas -especialmente dulces- implementaron cobrar sus productos a precio dólar o real, para asegurarse su ganancia a la hora de reponer la mercancía.



En diálogo con El Territorio la repostera Marisol González manifestó: “Debido a la situación económica del país tuve que dejar de hacer tortas por un tiempo, jamás pensé que tomaría está decisión. Me duele tener que estar pasando nuevos precios a mis clientes todos los días. Los proveedores no nos están mandando más los insumos necesarios para elaborar mis productos”.



Luego añadió que espera “que la situación del país mejore para volver a trabajar con normalidad debido a que muchos trabajadores dedicados al rubro se encuentran en la misma situación de incertidumbre en todo el país”.

