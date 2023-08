Estaciones YPF actualizaron sus precios en un promedio del 12%

sábado 19 de agosto de 2023 | 6:04hs.

A dos días de la suba de combustibles en surtidores de Shell y Axion, que alcanzó en promedio un 30 por ciento, las estaciones de YPF finalmente incrementaron sus valores. No obstante, el aumento en este caso fue considerablemente menor, ya que rondó un 12,5 por ciento.



Distintos municipios de la provincia dieron cuenta del incremento en la jornada de ayer al registrar el cambio en los carteles de valores.



Sin embargo, una postal que se sigue repitiendo, principalmente en localidades fronterizas, es la de las gasolineras cerradas, por no tener provisión de combustible.



En paralelo, ya rige además el congelamiento de precios de los combustibles hasta el 31 de octubre, según se anunció en la víspera.



Cambio de carteleras

En Jardín América, se dio la segunda suba del mes que ronda un promedio de alrededor de 50 pesos más de lo que estaba.



Con la actualización en el día de ayer los precios son los siguientes: la nafta súper pasó de $271,80 a $305,7; la nafta Infinia pasó de $343,90 a $386,90; el diesel ultra de $299,90 a $337,40 y la Infinia diesel de $388,20 a $436,70.



Mientras que en las localidades de Eldorado, Leandro N. Alem y Montecarlo, también las estaciones de servicio pertenecientes a YPF aplicaron el nuevo aumento en los combustibles a partir de la medianoche, que ronda el 12 por ciento, estableciendo los mismos valores que en las demás localidades.



En el caso de Montecarlo, en la madrugada de ayer era interminable la fila, aunque el surtidor sólo disponía de nafta Infinia para cargar, ya que se comenzó a sentir ya el faltante de gasoil y nafta súper.



En Posadas, en tanto, los precios son un poco menores que en las localidades del interior provincial, pues la nafta súper se consigue a $302,01 y la Infinia a $382,1. Mientras que la Infinia diesel pasó a costar $425,60.



Escasez en Iguazú

Hace ya varios días conseguir combustible en algunas localidades se volvió una odisea. Fue el caso de la ciudad de Puerto Iguazú, donde hasta ayer la diferencia de precios entre estaciones de diferentes empresas superaba los 100 pesos por litro en todos los productos y esto generó largas filas en las gasolineras de la línea de bandera hasta que terminaron con el stock.



Recién en horas de la tarde de ayer las gasolineras pudieron reponer los productos.



Todo ello se dio teniendo en cuenta que en la jornada de ayer, la petrolera YPF procedió al incremento del 12 por ciento en todos sus productos desde la medianoche. Según detalla la cartelera la nafta súper paso de 271,5 a costar 305,9, 80 pesos más barato que la estación de servicio Shell Iguazú. En el caso de la nafta Infinia pasó de 343,9 a costar 386,9. El producto ultra diesel pasó de 299,9 pesos a costar 337,4 pesos e Infinia diesel pasó de 388,20 pesos a valer 436,70 pesos, al igual que en otras localidades misioneras.



La marcada diferencia de precios entre YPF y Shell en la localidad de Puerto Iguazú, que oscila entre 80 y 60 pesos dependiendo de producto, provoca que los conductores opten por realizar largas filas para ahorrar en cada carga.



Congelamiento

Tal como lo anunció el último jueves el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, tras una reunión con las petroleras se registró un incremento del 12 por ciento en los valores y desde ayer los precios se congelarán hasta el 31 de octubre. Con esta medida el gobierno nacional busca contener el impacto de la devaluación del 22 por ciento. La medida acompaña la extensión por 90 días del entendimiento con empresas de consumo masivo.



Ya el presidente de YPF, Pablo González, había señalado durante la primera edición de las Charlas Newsweek en la Universidad de Palermo, que la compañía esperaba un movimiento económico de esta naturaleza luego de las elecciones primarias del último domingo. “Obviamente, yo sabía que esto iba a pasar”, aseveró, y advirtió que lo importante es construir un precio que permita cubrir los costos de manera sustentable, para garantizar el suministro.



“De ninguna manera podemos tener desabastecimiento y para eso hay que hacer los esfuerzos que sean necesarios”, enfatizó, según consignó Surtidores.com.



De todos modos, argumentó que el precio final no sólo se construye en base al precio del dólar en el país, ya que YPF sólo destina al mercado local el 53 por ciento de la nafta que produce y el 57 por ciento del gasoil y el resto, se exporta. Pero sí resaltó que los costos de toda su propia cadena están dolarizados.



“YPF explora, perfora, produce, transporta y vende energía” y todos esos eslabones tienen que ajustar sus precios a las nuevas realidades, además del precio internacional del petróleo como commodity, que hoy va de los 78 a los 84 dólares por barril.

