Las ventas de calzado e indumentaria se mantienen pese a los precios inestables

sábado 19 de agosto de 2023 | 6:06hs.

Aumentos entre el 20% y 35% e inconveniente en entregas de mercaderías con proveedores en el sector de indumentaria y calzado son parte del escenario económico y local tras las elecciones primarias y el disparo de la moneda estadounidense.



El impacto de la suba del dólar llegó a los comercios que en estos días no tienen un precio fijo de los productos. La divisa ayer cerró en $720 para la compra y $710 para la venta. Esto significó $40 menos que el jueves que cotizó $760 para la compra y $750 para la venta.



Pese a todo ello, los responsables de negocios dedicados a la venta de ropa y zapatos coinciden que “las ventas se mantienen y en algunos casos aumentaron porque los consumidores compran a fin de ganarle a la inflación y a los costos de los próximos días”.



También aseguran que “es importante mantener una buena relación con los proveedores, pese a que en estos momentos la gran mayoría no detalla precios de lista porque se renuevan todos los días y hay demoras en las entregas de productos de la nueva temporada”.



Según pudo saber El Territorio, las ventas se concretan en su mayoría con tarjeta de crédito y planes de financiación sin interés con los programas Ahora.



Entre la incertidumbre y la inestabilidad cambiaria, los precios de los artículos de temporada se mantienen, mientras que se esperan fuertes incrementos para la mercadería que corresponde a la nueva.



Comercios afectados

“Hay mucha incertidumbre y el diálogo con los proveedores es fundamental. Por el momento no tenemos precios de la indumentaria de la nueva temporada”, explicó Valeria Vik, responsable de tiendas de indumentaria femenina y masculina. Por su parte, Nerea López, encargada de una casa de venta de disfraces y artículos para niños contó que desde la semana pasada “la inestabilidad se siente, los proveedores no detallan precios y tampoco toman pedidos”. Añadió que “las subas parten desde el 20% en adelante y que es desgastante remarcar todos los días. Estar atentos todos los días a ver si algo subió o si hay una nueva lista de precios para no perder, es triste”.



Seguidamente, Vik destacó que “el cliente aprovecha las cuotas sin interés del programa Ahora a fin de ganarle a la inflación”.



“Los planes Ahora Misiones alivian no sólo el bolsillo del consumidor sino también la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas fijas, realidad privilegiada ya que en otras provincias existe sólo el plan Ahora 3”, contó.



Remarcó que “pese a la incertidumbre las ventas no mermaron, se siente el pánico pero el consumidor compra lo que puede llegar a aumentar”. Luego acotó que “el diálogo con los proveedores es fundamental. Y recién a fin de mes podremos ver la realidad de los precios con un panorama más claro”.



Calzados con mayor incremento

Mauricio Sommer, propietario de una reconocida casa de venta de artículos deportivos y calzados, detalló que “tuvieron aumentos de hasta el 35%, los importados y los que llegan con una nueva lista de precios tal vez más”.



“El problema con los proveedores es que no están facturando, tampoco entregando productos ni lista actualizada de precios. Y los que enviaron lista, es con aumentos superiores a la devaluación entre un 30% y 35%, y otros que mantienen los costos”, explicó.



Apuntó que “lo más sano en este momento es no hacer ventas, sobre todo con tarjetas porque se cobran después del día quince, y con la inestabilidad de precios dentro de ese tiempo puede pasar cualquier cosa. Es una contradicción porque también hay un costo fijo que cubrir”.



No obstante, ante tal panorama Sommer coincidió al igual que Vik que las ventas con tarjeta de crédito dentro de los planes de financiación con los programa Ahora “arrasaron desde el lunes hasta el miércoles que son el beneficio”. Expresó además que “pagar una zapatilla que no sabés cuánto va a estar dentro de unos días, en doce meses y sin interés es una ganga. Conviene y el consumidor aprovecha porque no sabe cuánto le saldrá después”.

Liquidación de temporada motiva ventas

En Iguazú, la inestabilidad del dólar blue provocó que muchos comercios remarquen los precios de los productos y los eleven al menos en un 20%. En el caso de la indumentaria y calzados muchos comerciantes decidieron no incrementar los valores sino mantenerlos en el marco de la liquidación de la temporada, sin embargo advierten sobre los incrementos que tendrá la mercadería nueva.



La liquidación de temporada se enmarca en un festival de descuentos en prendas, pero este año se da en medio de una inestabilidad económica luego de las elecciones primarias. Esta situación provocó que los descuentos sean menores en las prendas que permanecen “en precio” para el consumidor.

En Iguazú la liquidación de temporada mantiene las ventas. Foto: Norma Devechi

“Algunas prendas sí subieron el 20%, otras se mantienen y otras por la liquidación de temporada tienen rebajas. Por el momento las ventas se mantienen quizás un poco más bajas de lo normal, recién se podrá hacer un balance el fin de semana ya que el mayor movimiento suele darse viernes y sábados”, manifestó Rosángela Motta propietaria de una tienda de ropas.



Respecto a los calzados, los aumentos son mayores “en la lista de precio de los proveedores hay modelos que aumentaron un 50%, se trabaja por pedido así que simplemente se informa a los clientes sobre la suba y si quieren se pide”, explicó por su parte Natalia Rodríguez.

Con la información de corresponsalía Puerto Iguazú

Comidas dulces con precio en dólares en El Soberbio El sector carnes registra subas del 60% tras dispararse el dólar Estaciones YPF actualizaron sus precios en un promedio del 12%