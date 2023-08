Maurice Closs volvió a plantear la derogación de las Paso y sostiene que sigue el escenario de tres tercios para octubre

viernes 18 de agosto de 2023 | 16:36hs.

El senador, y ex gobernador de Misiones, Maurice Closs es uno de los legisladores nacionales que hace más tiempo sostiene la idea de que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) deben derogarse. Ya desde el 2019 vienen sosteniendo, y presentando propuestas en el Congreso de la Nación, que se debe poner fin a este sistema electoral, ya que considera que este sistema trae más problemas que soluciones. Para el senador por Misiones, miembro del bloque del Frente de Todos, el problema de las Paso “está principalmente en la palabra ‘obligatorias’, es decir de obligar que se vote al que no compite porque no tiene debate interno”.

Esta semana brindó una entrevista al sitio de noticias financieras Ambito.com, realizada por Alejandro Spivak, donde volvió a insistir con esta cuestión, además de analizar el escenario electoral del país, y de Misiones. Entre otras cosas, el senador que cumple su mandato en diciembre pasado y que en su horizonte político no hay cargos electivos en disputa, afirma que el oficialismo y la oposición “inflaron” a Javier Milei, y que ahora están pagando las consecuencias electorales de ello.

Sobre la performance de Milei en las Paso afirma que “era un dato que se veía venir, en principio porque Milei no competía en las internas”, y agrega que “por sobre todas las cosas hubo dos elementos que eran funcionales a Milei. El primero era discursivo, Milei sostiene que la casta política fracasó y ese fue su discurso. Atrás de él salió el FJxC con el discurso de que el actual gobierno nacional había fracasado y que veníamos de años de fracaso del modelo kirchnerista. Luego se encontraba Massa y el modelo kirchnerista con un discurso monotemático que el FJxC era igual a Macri”.

Así, para Closs “Milei decía que la casta política había fracasado y los partidos tradicionalistas también en forma discursiva decían que habían fracasado, por consiguiente, el discurso en una línea era el de Milei”.

Luego argumentó que también “se vio una cierta funcionabilidad de algunos espacios políticos para con Milei. Se sospecha que en ciertos lugares a algunos espacios políticos le ayudó a armar la lista de concejales pensando que los resultados podían bajar al FJxC, lo cual sucedió. Y, luego se ve a Macri, de alguna forma en comunicación directa y constante con Milei. En conclusión, los espacios políticos tradicionales se preocuparon en fortalecer a Milei que no competía con nadie y el discurso era ratificado diariamente por el espacio de gobierno cuando criticaba a Macri y cuando el FJxC hacía lo propio sobre el gobierno nacional y, ninguno se preocupó por criticar a Milei”.

Sobre el escenario para las elecciones de octubre, Closs considera que Milei “tiene toda la posibilidad” de ser presidente, pero aclara a la vez que “no tiene la seguridad porque debe llegar al último instante”. En ese sentido explica que “Milei saca 30 puntos, diez puntos más de lo que cualquiera hubiera previsto, le sacó siete puntos a Larreta y seis a Massa. Las personas que votaron a ganador no van a dejar de votar a Milei. El racional ya no lo votó. Conclusión: de los 4 millones de personas que no votaron en las Paso y sí lo harán el 22 de octubre, es decir la suma del ausentismo y de todos aquellos que votaron, entre otros a Cuneo o a Moreno, seguramente van a sacar votos, por eso Milei puede seguir creciendo”. Por lo tanto, cree que la definición va a una segunda vuelta, con seguridad.

En este sentido indicó que vislumbra “un escenario muy competitivo, los tres tercios están vigentes, claramente se llega a la primera vuelta electoral con un ganador en las Paso que no era el esperado que lo deja con muchas chances y un cambio que se produjo ante la disconformidad de la gente”.

En Misiones

En cuanto a la elección en la tierra colorada, el ex gobernador de Misiones consideró que fueron “similar a lo que sucedió en gran parte del país” y en lo local que “la Renovación obtuvo un buen resultado y dentro de los votos positivos, en principio le da el ingreso de dos diputados nacionales y dos senadores”.

Consideró que es difícil la posibilidad de que un crecimiento de Innovación Federal y una caída de Juntos por el Cambio propicie el ingreso de un diputado nacional más para el oficialismo provincial, y afirmó que “metiendo dos y dos claramente hay una buena estrategia que hace que haber ido con la boleta de Massa le dio un volumen de votos que relativamente es bajo, pero como Milei no fue con boleta larga termina la Renovación siendo la fuerza más votada para el parlamento nacional y consigue, en cierta forma el resultado buscado. Hay que ver cómo reacciona Juntos por el Cambio que en Misiones hizo una muy mala elección”.