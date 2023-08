Messi: "Estoy muy feliz con la decisión que tomamos junto a mi familia"

Lionel Messi se mostró hoy en plenitud con su nueva vida en Estados Unidos y aseguró que se encuentra "muy feliz con la decisión" de jugar en Inter Miami, que tomó de forma premeditada junto a su familia tras su salida del París Saint-Germain.

"Estoy muy feliz con la decisión que tomamos junto a mi familia, no sólo por lo deportivo sino por cómo vivimos el día a día acá, por cómo disfrutamos de la ciudad y por el trato recibido por la gente, que fue espectacular. Estoy agradecido y feliz", compartió este jueves en su primera conferencia de prensa tras su arribo al estado de la Florida.

