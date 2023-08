Más boletos a La Feliz

miércoles 16 de agosto de 2023 | 11:15hs.

El programa Juegos Deportivos Misioneros, que lleva adelante el Ministerio de Deportes de la provincia, continúa desarrollando las competencias finales para determinar a los equipos clasificados a los Juegos Nacionales Evita. Luego de consagrar y definir a deportistas en las modalidades Deportes Urbanos y Deportes para Personas Mayores, que este año disputarán las finales nacionales en diferentes sedes, ahora es el momento de las competencias juveniles.

Después de las finales de lucha olímpica, judo, taekwondo y karate, la modalidad Deportes Juveniles tuvo continuidad con ciclismo, que disputó la final en el marco de la sexta fecha del Campeonato Misionero, a partir de la tarea de la Asociación Misionera de Ciclismo.

En la clasificación general, Josefina Blanco (Posadas) se impuso en la categoría sub 14 damas. Entre los varones sub 14, en tanto, ganó Sebastián Alvarenga Agüero (Posadas), escoltado por Dante Pacheco González (Posadas) y Ulises Valentín Benítez (Posadas). Por su parte, en Sub-16 damas el triunfo fue para Tamara Almada (Apóstoles); y en sub 16 varones, Joaquín Pereyra Motta (Apóstoles) encabezó las posiciones, seguido por Tiago Bogado (Posadas). La sede de la competencia fue el circuito de la Asociación Misionera de Ciclismo en Posadas, ubicado en inmediaciones del Parque de la Ciudad y el Cepard.

Por otro lado, durante la jornada del sábado se disputaron las competencias de patín artístico, levantamiento olímpico y tiro con arco. En el Cepard, sobre ruedas, hubo participantes de Posadas, Montecarlo, Iguazú, Alem, Puerto Rico, Oberá, Garupá, Jardín América, Eldorado y Caá Yarí. Las patinadoras clasificadas fueron, en Sub 14 Infantil, Anyelina Tahiara Ruiz Díaz (Posadas) y Agostina Andersson (Eldorado); en sub 14, Agostina Duarte (Posadas) y Jessica Cuba (Montecarlo). Además, este año se incorporó la categoría sub14 masculino, en la que Lautaro Bautista Waessle, de Jardín América, obtuvo el boleto nacional.

Paralelamente, con mucho envión y arranque, en el gimnasio Gladiador (Posadas) fue la competencia de levantamiento olímpico, en la categoría sub15 (masculino y femenino).

Los clasificados en levantamiento

En este caso, el equipo clasificado quedó conformado de la siguiente manera: hasta 55 kilos masculino: Facundo García (Posadas); hasta 61 Kg masculino: Máximo David Pereyra (Oberá); hasta 67 kilos masculino: Nicolás Rivalco (San Vicente); hasta 81 kilos masculino: Román Talavera (Posadas); más de 89 kilos masculino: Juan Manuel Suarez (Posadas); hasta 49 kilos femenino: Giuliana Giménez (Posadas); hasta 55 kilos femenino: Fiamma Mariscano (Posadas); hasta 59 Kg femenino: Laura López García (Posadas); hasta 64 kilos femenino: Nazarena Posdeley (Posadas); hasta 71 kilos femenino: Ariana vera (Posadas); más de 71 kilos femenino: Dahiana Ramírez (Posadas).

Por su parte, la familia del tiro con arco vivió una fiesta de la disciplina en el polideportivo de Campo Grande, con el torneo que brindó el marco ideal a la final provincial. En las categorías sub 12, Sub-14 y sub-16, participaron 30 chicos y chicas provenientes de San Antonio (Citaf) Aristóbulo del Valle (Cecav), Campo Grande (Escuela Municipal), Capioví (Tcac), Leandro N. Alem (CCGA y Cef n° 4), Oberá y Posadas (Capri y Montaraz).

El podio en las categorías con proyección nacional fue conformado, en sub 14 femenino, por Berenice Humeniuk (Citaf, San Antonio); Milena Holot (Capri, Posadas) y Yamila Costa (Citaf, San Antonio). En sub-14 masculino, en tanto, Paul González (Citaf, San Antonio); Tiziano Cuella (Citaf, San Antonio); y Martín Ledesma (Montaraz, Posadas).

Con esos resultados, el equipo que viajará a Mar del Plata estará integrado por Berenice Humeniuk (sub 14 femenino) y Paul González (sub 14 masculino), ambos del Centro Integral de Tiro con Arco y Flecha (Citaf) de San Antonio, lo que representa una gran alegría para todo el grupo que desarrolla la disciplina en esa zona de la provincia.

Deportes Adaptados

Por su parte, en Oberá también hubo acción para los Deportes Adaptados. Los torneos de tenis de mesa y boccia, realizados la semana pasada, activaron la modalidad. En el complejo deportivo Ian Barney, jóvenes de Eldorado y Oberá jugaron, compartieron y disfrutaron de la jornada vespertina, acompañados por profesores, docentes y familiares.

La nómina de clasificados a los Juegos Nacionales Evita, que fue confeccionada en base a los resultados, está integrada en tenis de mesa por Federico Correa (categoría T 11), de Oberá, Daniel Tandi y Lucas Carmarino, ambos de Eldorado. En boccia, en tanto, Eduardo Cuenca (BC 1), Ángela Duarte (BC 2), Ignacio Trobia (BC 3), Gabriel Willenberg (BC 4), de Oberá.

Este año, la final nacional para las modalidades Deportes Juveniles y Adaptados será del 25 al 30 de septiembre en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.